Liga MX: Así se jugará la jornada 5 del Apertura 2021 a media semana; fechas y horarios

México.- El Apertura 2021 de la Liga MX se está yendo como agua, en abrir y cerrar de ojos ya se esta por jugar la jornada 5 misma que iniciará este martes 17 de agosto para evitar empalmar juegos con la Fechas FIFA del mes de septiembre en donde la Selección Mexicana buscará su calificación al Mundial de Qatar 2022.

La fecha 4 de la Liga MX apenas culminó este domingo, pero este martes se reinicia la actividad con hasta 4 partidos. Iniciando un Toluca vs Mazatlán que hasta hace una jornada eran los líderes invictos pero ahora ya han perdido posiciones.

Le sigue Tigres vs Querétaro, un juego más que parejo pero donde los felinos tienen un poco más de ventaja. La actividad del martes cierra con dos juegos, Necaxa vs Pumas y Tijuana vs Puebla.

Para el día miércoles en donde otros 4 partidos están planeados, iniciando temprano con un doble cartelera a la misma hora el Cruz Azul se mide a Monterrey, y en Torreón, Santos repite como local y se mide ante al Atlas.

La actividad de este día culmina con las acciones de Chivas vs León en uno de los juegos más parejos de los 4 y se cierra con la actividad en la frontera con el FC Juárez vs América.

De acuerdo con la Liga MX el último partido de esta jornada 5 sería entre el Pachuca vs Atlético San Luis pero hasta el miércoles 3 de noviembre, lo que puede traducirse de importancia para los dos equipos para ganar un juego en momentos importantes como el cierre de la Liga MX y que con esa posible victoria puedan meterse la fiesta final.

Para este quinta jornada 3 equipos saldrán a exponer su invicto, América que lidera el torneo, Monterrey que está dentro de los mejores 4 y Santos que por el momento está en zona de Repechaje.

Al mismo tiempo habrá 5 clubes que estarán buscando su primera victoria en el Apertura 2021, Querétaro, FC Juárez, Puebla, Pumas y Tijuana, quienes apenas suman de 3 a 1 punto en el torneo.

Jornada 5 de la Liga MX (Media semana)

Martes 17

Toluca vs Mazatlán FC | 17:00 pm | TUDN

Tigres vs Querétaro | 19:00 pm | IZZI

Necaxa vs Pumas | 21:00 pm | TV Azteca y TUDN

Tijuana vs Puebla | 21:06 pm | Fox Sports

Miércoles 18

Cruz Azul vs Monterrey | 19:00 pm | TUDN

Santos vs Atlas | 19:00 pm |

Chivas vs León | 21:00 pm | IZZI

FC Juárez vs América | 21:00 pm | TV Azteca y TUDN

Postergado (3 de noviembre)

Pachuca vs San Luis | 19:00 pm | Fox Sports