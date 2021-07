Liga MX: Así se jugará la primera jornada del torneo Grita México A21

México.- El Cruz Azul comenzará la defensa de su título de campeón de la Liga MX en el torneo Apertura 2021 recientemente bautizado Grita México A21 que iniciará este jueves y culminará en diciembre.

El pasado 30 de mayo, La Máquina se proclamó campeona del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX luego de más de 23 años sin ganar la liga, y el pasado domingo se adjudicó el título de Campeón de Campeones al imponerse al León, monarca del Guard1anes 2020.

Para tratar de derrocar al rey celeste, otros equipos modificaron considerablemente sus planteles. Por ejemplo, el Monterrey se hizo de los servicios del portero argentino Esteban Andrada, de los defensas mexicanos Héctor Moreno y Erick Aguirre y de los atacantes Joel Campbell, de Costa Rica, y Duván Vergara, de Colombia.

Por su lado, los Tigres reventaron el mercado de la Liga MX al fichar al volante extremo francés Florian Thauvin. El campeón del mundo en Rusia 2018 llegó con la ambición de tener una carrera igual de exitosa a la que ha tenido con los felinos su compatriota André-Pierre Gignac. Ambos estarán bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.

El ‘Piojo’ Herrera, reconocido por su estilo más vertical y ofensivo que el de su antecesor Ricardo Ferretti, quien les dio cinco títulos de liga a los Tigres en 10 años, llegará para tomar el timón de los felinos en un nuevo torneo.

El América, por su lado, hizo algunas contrataciones en el mercado nacional, pero el director técnico Santiago Solari no recibió ningún refuerzo de prestigio internacional. Las Águilas abrirán el telón del Grita México A21 este jueves de visita contra el Querétaro.

Jugadores del Cruz Azul tras ganar el título en el Guard1anes Clausura 2021/Jam Media

El modesto Puebla, sensación en el torneo anterior al conseguir el tercer lugar, dejó ir a varios jugadores clave como el extremo colombiano Omar Fernández, pero fichó al centrocampista ofensivo chileno Pablo Parra.

Las Chivas tampoco registró un fichaje esperanzador para su afición, pero “estamos para iniciar con el pie derecho”, apuntó Ricardo Peláez, su director deportivo.

El Atlético San Luis, uno de los dos peores equipos del torneo anterior en la Liga MX, experimentó una reestructuración dirigencial y cambio de entrenador pues luego del fallido intento con Leonel Rocco, el club fue puesto en las manos del también uruguayo Marcelo Méndez, quien en su país dirigió a los equipos Progreso, Danubio y Liverpool.

A continuación te decimos cuales serán los partidos de la jornada uno del torneo Grita México A21.

Jueves: Querétaro vs América

Viernes: Necaxa vs Santos / FC Juárez vs Toluca

Sábado: Pachuca vs León / Chivas vs Atlético San Luis

Domingo: Pumas vs Atlas / Monterrey vs Puebla / Xolos vs Tigres

Lunes: Cruz Azul / Mazatlán FC

