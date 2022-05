Liga MX: Así termina la fase regular del Clausura 2022 tras 17 jornadas jugadas

México.- Terminó la primera ronda del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX y ya se conocen a los doce equipos que seguirán en competencia para tratará de conquistar el título liguero que, Atlas de Guadalajara, intentará defender en esta nueva fase final.

Luego de 17 jornadas disputadas Tuzos del Pachuca, Tigres UANL, Atlas de Guadalajara y Club América consiguieron el pase directo a Cuartos de Final tras sumar 38, 33, 27 y 26 puntos en los cuatro primeros lugares de la clasificación general. Los cuatro tendrán una semana de receso para reconocer a su rival en finales.

Puebla dejó ir el pase a liguilla debido a conocer la derrota contra Mazatlán FC, terminó quinto con 26 unidades, así como Chivas de Guadalajara en el sexto lugar y Rayados de Monterrey en el séptimo peldaño. Cruz Azul culminó octavo con 25 unidades tras igualar con las águilas.

Necaxa perdió contra el rebaño pero con la derrota 3-1 del Atlético de San Luis subió al noveno lugar con 23 unidades, aunque igualó en puntos con los potosinos por diferencia de goles éste último descendió al décimo lugar. Pumas UNAM venció al líder Pachuca y consiguió el undécimo lugar con 22 unidades. Cañoneros resistió en el duodécimo lugar tras el empate de León y Toluca consumando su primera liguilla en Liga MX.

Diablos trató de hacer el trabajo en el Nou Camp pero solo consiguió eliminar a la fiera, más no pudo evitar pagar los 33 MDP de multa por el tema del cociente. León se convirtió en el mayor fracaso del Clausura. Los antes dirigidos por Ariel Holan jugaron la final del A2021 y en el siguiente semestre culminó décimo tercero con 21 unidades

Santos Laguna se despidió dignamente al derrotar a San Luis y cerrar con 20 puntos su participación. Querétaro y Tijuana finalizaron con 17 puntos en el décimo sexto y décimo séptimo, la jauría pagará 47MDP de multa por cociente. Mientras que FC Juárez vivió una oscura campaña acabando como farolillo rojo con 11 puntos y desembolsará 80MDP.

LISTA LA RECLASIFICACIÓN

La próxima semana se jugará la etapa de repechaje y será de la siguiente manera: Puebla vs Mazatlán, Chivas vs Pumas, Rayados vs Atlético de San Luis y Cruz Azul vs Necaxa. El ganador de cada llave entrará en la liguilla, el partido será en casa del mejor posicionado, en caso de empate habrá penales.