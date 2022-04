Liga MX: Atlas 'amenaza' a Tigres con contundente mensaje en redes sociales

Guadalajara, Jalisco.- Falta poco para ver a Atlas y Tigres medirse en un partido con sensación agradable de volver a ver en liguilla al ser dos equipos que estarán en la siguiente ronda, pero no en el mismo camino, por ahora, ya que en la jornada 17 algo nuevo podría suceder.

En este último partido de la fase regular del Grita México Clausura 2022 los Rojinegros buscarán la clasificación a Cuartos de Final sin necesidad de jugar un partido de repesca, el motor para lograr esa misión es vencer a como de lugar a unos felinos que llegan con dos derrotas encima.

Miguel Herrera mantiene con calma a sus jugadores en los entrenamientos porque no quiere más gente lesionada, incluso podría sorprender con una formación alternativa para guardar a sus mejores hombres para la fiesta grande que comenzará dentro de dos semanas.

Tigres no se pierde nada en este juego, simplemente el orgullo de vencer al campeón de la Liga MX y no disputar la ronda de los mejores ocho con tres juegos sin ganar, situación que quiere cuidar, puesto que la presión podría ser un factor que los haga vivir una fase final que no tenían previsto a pesar de realizar una formidable campaña regular.

Tigres en reunión previa

Jam media

TRATAN DE 'ASFIXIAR' A TIGRES

Atlas de Guadalajara quiere dejar en una jaula a los Tigres de Nuevo León, espera un Estadio Jalisco embellecedor y sin un asiento vacío, con tal de circunvalar a un equipo visitante que no le trae buenos recuerdos el interior del Coloso de la Calzada de Independencia.

La última salida de los Universitarios en el predio académico sucedió en la etapa de reclasificación del Guard1anes Clausura 2021, perdió por la mínima diferencia y se despidió de toda oportunidad de volver a ganar un título con su extécnico Ricardo 'Tuca' Ferretti.

Te recomendamos leer

"Todos a casa este sábado. No habrá taquillas, venta 100% digitial en nuestra aplicación. Llenemos el Estadio Jalisco, no faltes este sábado 30 de abril", se lee en la publicación de Twitter que Atlas dio a presentar a horas del partido que definirá su futuro en el C2022.