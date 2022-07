Liga MX: Atlas aprovecha la expulsión de Cruz Azul para conseguir su primera victoria

Guadalajara, Jalisco.- El bicampeón, Atlas de Guadalajara, esperó su presentación en el Estadio Jalisco para concretar su primera victoria en el torneo Apertura 2022 de Liga MX, luego de superar, 3-2, a la Máquina de Cruz Azul que pagó cara la expulsión del refuerzo Carlos Rotondi.

El argentino disparó a puerta y dejó los tachones arriba provocando que Anderson Santamaría cayera lastimado en el terreno de juego. La jugada se revisó en el Videoarbitraje y por consiguiente el ex Defensa y Justicia se fue a las regaderas en su primer partido como titular.

La roja llegó en los últimos segundos del primer lapso que tenía un casillero emparejado por 1-1, tras las anotaciones de Jonathan Herrera (10') y Santiago Giménez (21'), ambos por juego aéreo.

Jeremy Márquez marcó el 2-1 del partido

A lo largo de la segunda mitad el bicampeón ahogó a la Máquina que decidió participar en el partido por medio de los contragolpes, sin embargo el equipo de Diego Aguirre no consiguió sorprender sino cuando los comandados por Diego Cocca ya tenían la ventaja a su favor.

Atlas manejó la redonda por los costados. Al no estar Julio César Furch no había alguien en el rectángulo de Sebastián Jurado para rematar con la cabeza. Cruz Azul corría con suerte al ver que la redonda pasó de largo en varios intentos, empero no aprendió el tipo de juego del rival y así sufrió el 2-1.

Santiago Giménez igualó de cabeza

Luis 'Hueso' Reyes pasó para Edison Flores y el nuevo jugador rojinegro centró en la boca del arco para que Jeremy Márquez entrara solo frente a Jurado para su primer gol del Apertura 2022, en 70'. Minutos después Julián Quiñones catapultó toda oportunidad del visitante.

Al retirar del camino a Julio César Domínguez cruzó el balón para poner el cotejo 3-1, resultado cómodo para el local, sin embargo sufrió en los minutos finales al recibir el descuento del recién ingresado Cristian Tabó, quien le metió todo el empeine a la redonda para vencer a Camilo Vargas, pero, como hace una semana, el tiempo no le volvió a alcanzar a Cruz Azul para rescatar un punto.

Julián Quiñones consiguió el 3-1 de Atlas

Atlas consigue sus primeras tres unidades y ahora estará sexto en la tabla de forma parcial. Cruz Azul sufrió la segunda derrota seguida y descendió posiciones por menor diferencia de goles. Para la jornada 4 la Academia visitará a Tigres y los celestes recibirán a Puebla.