Liga MX: Atlas dedica emotivo mensaje a su equipo femenil tras eliminación

El Atlas de Guadalajara que el sábado pasado fue eliminado en los cuartos de final del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, dedicó un emotivo mensaje a su equipo femenil luego de que este lunes fuera eliminado por las Chivas.

El equipo varonil de Atlas regresó a la liguilla de la Liga MX después de tres años, primero avanzó al repechaje donde eliminó a los Tigres, pero en los cuartos de final no pudo hacer valer la ventaja obtenida en el Jalisco por 1-0 y perdió en su visita al Puebla por el mismo marcador, quedando eliminado por la mejor posición de la Franja en la fase regular.

Este lunes las Rojinegras disputaron el partido de vuelta de las semifinales visitando a las Chivas en el Estadio Akron, en la primera aparición del equipo femenil de Atlas en estas instancias fue eliminado luego de caer en el partido de vuelta por 2-1.

Luego de la eliminación de su equipo femenil, Atlas tuvo un bonito detalle y dedicó este martes un emotivo mensaje por medio de sus redes sociales.

Hicieron un torneo histórico. Nos llenaron de emoción cada partido y su entrega en ellos es innegable. Cara en alto, que vendrán oportunidad de seguir reafirmando que somos La Academia del Futbol Mexicano, Atlas FC Femenil”, escribieron los Rojinegros.

Atlas femenil llegó hasta sus primeras semifinales en la Liga MX Femenil, en la fase de cuartos dejo en el camino al Pachuca y este lunes quedaron eliminados tras perder 2-1 ante las Chivas, pero no fue un mal torneo para las Rojinegras pues en la fase regular su delantera Alison González se quedó con el campeonato de goleo.

“Soñamos, reímos, lloramos, vivimos un sinfín de emociones. Nos vamos con orgullo de haber dado el corazón Rojinegro en cada partido. A ustedes, Fiel, agradecerles siempre el apoyo tan fuerte durante el #Guard1anes2021”, escribió el club femenil tras su eliminación.

Atlas fue el único club de la Liga MX que logró que todos sus equipos varonil, femenil, sub 17 y sub 20 accedieran a la fase de liguilla del torneo Guard1anes 2021, pero hasta el momento solo los Zorros sub 17 lograron llegar a la final.

