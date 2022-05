Liga MX: Atlas invade el Estadio Hidalgo sin ningún integrante de algún grupo de animación

áchuca, Hidalgo.- Atlas no está solo en el Estadio Hidalgo, una destacada cantidad de aficionados se hicieron presentes en el recinto para abarrotar las secciones visitantes, mismas que se pintan de rojo y negro con personas que son fieles seguidores del equipo.

Los barristas de todos los equipos de la Liga MX tienen prohibido asistir a los encuentros en condición de visitante por decisión de la cúpula del Máximo Circuito, tener en mente que esta decisión tomo fuerza desde lo acontecido el pasado 5 de marzo en La Corregidora de Querétaro.

El conato de bronca entre la afición de Gallos y Atlas hizo que el torneo buscara alguna alternativa para empezar a disminuir la violencia e inseguridad en los estadios, así que se aplicó un mejorado protocolo de seguridad y todos los miembros de los grupos de animación tuvieron que cumplir con la documentación pertinente para obtener una credencialización.

Dicho registro hizo que los directivos tuvieran la información de cada integrante de las barras del equipo. Según el presidente, Mikel Arriola, de la jornada 1 a 9 hubo más de 80 mil miembros en las barras, hoy están credencializados 14 mil elementos en los grupos de animación.

Dicha determinación colaboró para que los boletos en los estadios de futbol de Liga MX aumentaran un %11 y otro %11.5 de asistencia, tal y como lo hizo saber el pasado lunes 23 de mayo en la Asamblea de Dueños; se busca un ambiente lleno de paz y de armonía.

"No vienen grupos de animación, no se les paga transporte, no se les da boletaje, están prohibidos los menores de edad y están credencializados por primera vez en la liga, hoy tenemos alrededor de 14 mil credencializados y son los únicos que pueden entrar a la zona asignada como local", explicó a Marca en la previa del partido.

El Estadio Hidalgo tiene tres cuartos de afición del Pachuca en la grada, mientras que un cuarto forma parte de los seguidores del Atlas que hicieron el viaje desde Guadalajara, Jalisco para tratar de ver el bicampeonato del cuadro rojinegro.