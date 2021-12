Liga MX: Atlas invita a toda La Fiel para su desfile para celebrar su segundo título en el futbol mexicano

Jalisco.- Guadalajara no duerme y no lo hará por varios días más, mientras tanto los festejos siguen a la orden del día y llegó lo más esperado para que todos los aficionados sean parte de "La Segunda", Atlas invita a toda La Fiel afición rojinegra a que estén presentes en el desfile que estarán realizando este mismo lunes 13 de diciembre para celebrar el título obtenido en el Apertura 2021 ante León tras una dura tanda de penales.

A través de una publicación en las redes sociales el equipo campeón de la Liga MX anunció que todo está listo para seguir la fiesta y solo falta la confirmación de la afición para celebrar con el equipo, cuerpo técnico y directiva en el tradicional desfile de campeón, mismo que iniciará en punto de las 15:30 pm (Centro de México) arrancando desde el Parque Rojo siguiendo por Calzada Federalismo Sur para llegar a tomar la Avenida Niños Héroes y terminar en la Glorieta de los Niños Héroes aproximadamente a las 18:30 pm.

"Atlas invita a toda La Fiel a participar en el desfile de nuestro segundo campeonato. Los jugadores, cuerpo técnico, directiva, te esperamos este lunes 13 de diciembre a partir de las 15:30 horas en el Parque Rojo hasta finalizar nuestro recorrido en la Glorieta de los Niños Héroes", se puede leer en el comunicado. Ya el domingo por la noche la misma Glorieta se pintó de rojo y negro de aficionados que la usaron como el punto de encuentro para la celebración que merecía ser así de grandes pues 70 años después levantaban el trofeo.

De igual manera el equipo de Atlas lanzó algunas recomendaciones para todos los asistentes que tienen que ver con el tema de la seguridad y protección de la salud, entre ellos destacan, No cruzar delante la caravana, No tratar de subir a las unidades, No subir a los postes ni puentes peatonales y cuidar el todo momento a los niños que vayan acompañando.

Atlas invita al desfile de Campeón este lunes 13 de diciembre | Foto: Twitter Atlas

Luego del desfile los jugadores comenzarán a cerrar filas y tener sus vacaciones que serán apenas unos cuantos días y que la defensa del campeonato arrancará ya en menos de un mes, el siguiente 7 de enero con el Clausura 2022 en donde el equipo rojinegro buscará hacer un torneo igual o mejor para hacer la defensa más digna posible ya que es bien sabido que es complicado que el equipo que se corona en diciembre pueda hacer un gran torneo la siguiente

campaña por los tiempos de preparación.

Justo antes de de la final de la Liga MX se dio a conocer el calendario oficial del Clausura 2022, en donde curiosamente la jornada 1 es la reedición de la final del Apertura 2021, pero para darle un poco de descanso a los equipos e ha reprogramado para jugarse el 19 de enero de 2022 y no el 8 como se tenía en el calendario. Atlas arrancará el torneo hasta la jornada cuando se mida en el Jalisco al Atlético de San Luis.

Para este 2022 Atlas tambien por primera vez disputará la Concachampions luego de haber quedado como finalista del Apertura 2021 tiene ese derecho y entrará en acción entre el 15, 16 o 17 de febrero con los 8vos de final, aún con rivales por definir pero de la Liga MX le acompañarán, León, Santos y Cruz Azul.