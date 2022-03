Liga MX: Atlas lanza su Fan ID para poder ingresar al Clásico Tapatío; te decimos como conseguirlo

Jalisco.- De cara a uno de los partidos más pasionales, añejos y con mucha rivalidad del futbol mexicano, el equipo de Atlas ha lanzado la solicitud a sus seguidores para que adquieran su Fan ID a quienes deseen ir a ver el Clásico Tapatío este fin de semana. Hay que recordar que apenas el pasado 5 de marzo se vivieron hechos violentos en una plaza de la Liga MX y para evitar que eso vuelva a pasar se decidió que los clubes idearan una manera de tener identificados a todas las personas que ingresaran al estadio, así nació la idea de la credencialización.

Atlas al igual que Santos lanzaron el famoso Fan ID, una credencial que pueden obtener de manera gratuita una vez que decidan ir a ver un partido en sus estadios como local y que deberán presentar al momento de ingresar pues se volverá un requisito indispensable de ahora en adelante. Como medida de seguridad de parte de la Directiva de los Rojinegros lo pondrán a prueba en su primer partido como local luego de la trifulca de hace dos semanas, por ello explican cómo y en dónde poder obtenerlo, ero si aún no saber cómo hacerlo aquí te explicamos.

Leer más: Liga MX: Pachuca celebra su mejor arranque en la historia en primeras 10 jornadas

Atlas a través de sus redes sociales lanzó la convocatoria en donde piden a sus aficionados que estén por acudir al Clásico Tapatío que obtengan su Fan ID para poder entrar al Estadio Jalisco, pues de no presentarlo en la entrada, aún teniendo sus boletos en mano no podrán acceder al estadio, "A partir de este Clásico, todos entran al Jalisco con su Fan ID", se lee en su publicación, además informaron que todos los boletos que se pondrán a la venta son para adquirir en línea y no en taquilla para ayudar más a la credencialización.

Cómo obtener el Fan ID de Atlas

A través de las redes sociales del equipo campeón de la Liga MX se revelaron las indicaciones para obtener el Fan ID que será indispensable de ahora en adelante para poder ingresar al estadio Jalisco a ver los partidos de Atlas como local. Son unos sencillos pasos los que se deben cumplir para obtener el acceso, además de que es un proceso gratuito, cabe destacar que el tener un Fan ID no te da el permiso para ingresar al estadio, este debe ir acompañado con su respectivo boleto.

Ingresar a la página: yosoyaficionado.com Crea una cuenta Ingresa un correo electrónico válido para seguir el proceso de registro Recibirá un mensaje en su correo para continuar con su obtención de su Fan ID (Dará clic en el link que aparezca en su mensaje) Completará los datos requeridos (Fotografía de rostro, fotografía de su identificación oficial) Deberá esperar para recibir un segundo mensaje en donde le indique que su Fan ID está lista (Ingresará en el link que se envía en su nuevo mensaje) Por último descargará su Fan ID y guárdela en su celular

Leer más: Conchampions: Cruz Azul va por la decimoprimera clasificación a la semifinal de su historia en la Concacaf

Ya con la Fan ID en su celular solo deberá presentarla en la entrada junto a sus boletos digitales y una identificación y será todo lo que se necesite para poder ingresar al estadio. En la Liga MX ya un equipo lo hizo válido con este mismo proceso y fue Santos para su partido de este fin de semana ante el equipo de Tijuana y aunque a muchos fans le costó entender el nuevo proceso tuvo una gran entrada al partido.