Liga MX: Atlas mete presión a la Comisión Disciplinaria y castigue al Club América

Guadalajara.- A través de un comunicado emitido este lunes por el equipo del Atlas, solicita a la Comisión Disciplinaria haga válida su carta de inconformidad sobre la alineación indebida del Club América lo que le significaría ganar el partido administrativamente.

A través de redes sociales el equipo tapatío publicó un comunicado en donde explica que siguen a la espera de la resolución de la Comisión Disciplinaria en relación de la falta al reglamento de parte el Club América. Pidiendo se haga válido el reglamento para quedarse con los 3 puntos del juego correspondiente de la Jornada 7 de la Liga MX.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Presentamos ante la Comisión Disciplinaria una carta de inconformidad, esto en relación a la alineación indebida presentada por el Club América, solicitando se investiguen las acciones y se aplique el Reglamento de Competencia", se lee.

De momento la Comisión Disciplinaria quien es quien tiene el poder de decidir lo que pasará estaría tomando la decisión en torneo a un error arbitral y no a una alineación indebida. Esto comenzó a circular este domingo luego de que se comenzó a decir que el cuarto árbitro no se aseguró de que estuvieran los que debían estar en la cancha y en la banca.

Leer más: David Faitelson apuesta su casa a que no le quitarán puntos al Club América

No se ha emitido aun una respuesta, pero se espera que sea en el transcurso de este lunes cuando oficial la decisión, solo hay dos, América se queda con los 3 puntos o Atlas gana el partido.

¿Qué desencadenó esta pelea en la mesa?

Durante el partido entre estos dos equipos se dio a conocer que Federico Viñas no fue considerado para el partido de ese día, pero aun así saltó a la banca y estuvo durante 45 minutos hasta que le notificaron que debía estar en el palco. Durante la transmisión del juego comenzó a circular la opción de una alineación indebida esto acorde al reglamento de competencia.

El cual explica que ningún jugador o personal del cuerpo técnico podía estar en la banca si no estaba previamente registrado en la lista que se entrega a los árbitros, caso que no pasó con Viñas quien no estaba registrado pero estuvo en la banca.

Leer más: ¿Alineación indebida o error arbitral? Las cosas podrían cambiar y sellar la victoria del Club América

Ante eso y la premisa de la regla en donde avisa que si el equipo infractor consigue la victoria, se podría apelar el resultado bajo el tema de la alineación indebida y de confirmarse podría perder el partido por 3-0 y se le entregarían los 3 puntos al equipo afectado en este caso al Atlas.