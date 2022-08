Liga MX: Atlas no contaría con Aldo Rocha para el Clásico Tapatío tras la lesión del mediocampista

Atlas ha tenido un irregular inicio de torneo en el Apertura 2022 y apenas el jueves pasado se reencontró con el triunfo tras vencer a los Gallos Blancos de Querétaro. Los rojinegros tenían 3 derrotas consecutivas antes del duelo contra los emplumados y ahora tratarán de mantenerse por el camino de la victoria.

Su siguiente rival son las Chivas de Guadalajara, que sigue sin ganar y que podría agravar su crisis en el Clásico Tapatío, o bien hundirse más. El juego está programado dentro de la Jornada 8 y se jugará en el Estadio Akron el próximo sábado 13 de agosto, en punto de las 21:05 horas del centro de México.

La mala noticia para los rojinegros es que no contarán con su capitán Aldo Rocha. El mediocampista se lesionó contra Santos y causó baja ante los Gallos Blancos, a pesar de lo cual viajó con el resto de convocodos por la Liga MX para el All Star Game frente a la MLS.

No obstante, diversos medios aseguraron que Rocha ni siquiera podrá estar en el All Star Game ya que no se ha recuperado, y que además se perderá el juego contra Chivas. De acuerdo con el diario El Informador, capitán rojinegro incluso se perderá el partido ante Juárez en la Jornada 9.

Rocha presentó una lesión muscular del muslo posterior derecho, la que afectó al bíceps femoral y semitendinoso, razón por la cual seguirá ausente en los próximos encuentros, aunque hasta el momento la información no la confirma de manera oficial el equipo dirigido por Diego Cocca.

Quien es un hecho que no estará ante Chivas es Hugo Martín Nervo, quien recibió tarjeta roja contra Gallos Blancos y por ello cumplirá un juego de suspensión. En cuanto al resto del equipo, el cuerpo técnico tendrá que esperar a ver cómo regresan los convocados al All Star Game para definir su alineación para el Clásico tapatío.