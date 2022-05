Liga MX: Atlas podrá contar con Jeremy Márquez en la vuelta tras cumplir con la suspensión de un juego

Buenas noticias para los Rojinegros del Atlas para la vuelta de semifinales ante los Tigres de la UANL, ya que se suma a la convocatoria Jeremy Márquez, tras cumplir su partido de suspensión por tarjeta roja en la vuelta de Cuartos de Final ante Chivas del Guadalajara.

Jeremy Márquez ha tenido buenos minutos en esta Liguilla del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, ya que se ha convertido en un jugador desequilibrante en la media cancha y se ha sumado al ataque del equipo de Diego Cocca anotándole dos goles a Chivas en los Cuartos de Final.

Con esta integración al equipo de Jeremy Márquez, Diego Cocca tiene un elemento muy fuerte para hacerle cara a Tigres y evitar la remontada de los felinos en el Estadio Universitario esta noche.

Diego Cocca no estaría contemplando poner de inicio a Márquez, sino más bien como un cambio revulsivo en la segunda parte, todo dependiendo de como se de el flujo de juego y el marcador global.

El 3-0 no asegura nada aún, ya que Atlas no se debe de confiar en estadio ajeno ante unos Tigres que buscarán meterse al ataque desde un inicio y con cambios considerables de Miguel Herrera en su once inicial.

Jeremy Márquez puede ser de mucha ayuda como lo fue en los Cuartos de Final, duelo donde limito la media cancha de Chivas para poder concretar su ataque en la ida de Liguilla del Clausura 2022 de la Liga MX.

El estratega argentino del Atlas saltará a la cancha la vuelta de la siguiente manera en busca de lograr su final en forma consecutiva: Camilo Vargas (P); Javier Abella, Emanuel Aguilera, Anderson Santamaría, Hugo Nervo, Aníbal Chalá; Luis Reyes, Edgar Zaldívar, Aldo Rocha; Julio Furch y Julián Quiñones.