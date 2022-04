Liga MX: Atlas presume a Julio Furch, por alcanzar los 101 goles en el máximo circuito

De manteles largos, Julio Furch celebró el centenar de goles en la Liga MX, pero en el duelo de la Jornada 13 frente a los Rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Jalisco alcanzó sus 101 dianas en su estancia por el máximo circuito del balompié mexicano desde su arribo con los extintos Tiburones Rojos del Veracruz en el Clausura 2015.

“Es un logro muy lindo. Siempre le agradezco mucho a mis compañeros que son los que me ayudan en la producción de goles, así que estoy eternamente agradecido con ellos y con lo mucho que me han ayudado para poder conseguir este logro en mi carrera. Estamos en la búsqueda de que sean más goles. Las sensaciones que me deja el haber logrado algo así en mi carrera es algo muy lindo y muy reconfortante”, manifestó.

Leer más: Liga MX: Nicolás Larcamón es consciente que Puebla debe atravesar la turbulencia por la que vive

En cuanto a los 100 partidos con la camiseta de los Rojinegros del Atlas, el atacante argentino manifestó que es algo muy lindo y significativo en su carrera, “hoy en día es muy difícil lograr esa cantidad de partidos con una camiseta y estoy muy contento porque lo he podido lograr en casi todos los equipos que he estado. Tener 100 partidos defendiendo la playera de Atlas es un orgullo muy grande para mí y por eso me siento muy contento de haber podido conseguir algo así”.

En cuanto a quién le dedica su logro, Julio Furch no dudó en asegurar que a su señor padre, “porque siempre me apoyó. Desde chico hacía hasta lo imposible por llevarme a jugar o ayudarme a conseguir alguna prueba con algún club de la ciudad. Se lo dedico a él porque siempre se la jugó por mí y porque siempre me ayudó. Pero también a mi mamá, a mi hermano, a mi señora y a mi hija que son todos los que me han acompañado a lo largo de este camino”.

Leer más: Liga MX: El América quiere confirmar su resurgimiento cuando reciba a FC Juárez