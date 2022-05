Liga MX: Atlas recupera a un jugador importante en zona defensiva

Jalisco.- Esta semana Atlas recibió una gran noticia en relación a los jugadores del plantel en donde el cuerpo médico le confirmó que uno de los elementos lesionados podrán estar sin problema alguno para la Liguilla que iniciará la siguiente semana. Se trata del defensor peruano, Anderson Santamaría quien en el juego ante Tigres salió lesionado pero tras días de evaluación no hubo mayor problema.

Según reportan medios locales en Guadalajara el tema del sudamericano fue una molesta en el glúteo y para evitar una lesión fuerte fue sustituido en el segundo tiempo de la Jornada 17, tras varios días de análisis se confirmó que no tendrá ningún problema para ser un elemento elegible para Diego Cocca para la Liguilla, misma que aún no saben cuando iniciarán.

Por el momento Atlas tiene casi una semana para confirmar si el jugador estará al 100% para su utilización y es que no es la única incógnita que tiene el club, el caso de Aldo Rocha tambien preocupa ya que el mediocampista no vio acción en la última jornada por temas de molestias musculares, apenas ha pasado una semana y tendrá algunos días más para esperar hasta el último momento para buscar estar listos.

Anderson Santamaría estará listo para la ida de la Liguilla | Foto: Jam Media

Atlas por ahora no conoce a su rival pero su partido podría jugarse el día jueves en casa del rival, sin importar el que le toque, la vuelta la jugará en domingo en el Jalisco, para ese partido es posible que la mayoría de las bajas podrán estar al 100%. El único caso que no ha tenido mucho avance es la de Diego Barbosa, quien se ha perdido casi todo el torneo por lesión y no se ve para cuando esté listo.

El equipo campeón de la Liga MX tuvieron el sábado pasado una baja de la cual no podrán recuperarse y fue la salida de Jairo Torres quien dejó al Atlas para unirse al Chicago Fire de la MLS, contrato que había firmado desde inicios de año, su baja será ocupada por otro jugador buscando tener lo mismo que Torres le entregó a Diego Cocca.