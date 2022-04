Liga MX: Atlas recupera varios jugadores para su duelo de este jueves ante Necaxa

Jalisco.- Buenas noticias en el campamento del flamante campeón de la Liga MX, y es que Atlas luego de unas semanas de castigo han podido recuperar a 3 elementos de suma importancia en el once titular de Diego Cocca. Para el juego de este jueves ante Necaxa el equipo rojinegro recupera a sus 3 futbolistas sancionados que no pudieron jugar ante Cruz Azul y que posiblemente les hicieron falta para evitar la derrota tal y como pasó el sábado en el Azteca.

De cara al cierre de la campaña regular Atlas podría tener prácticamente a su equipo completo, solo con la baja de Diego Armando Barbosa quien sigue recuperándose de una lesión la cual es posible le lleve toda la temporada, pero aún hay posibilidad de verlo de regreso en la parte final del Clausura 2022. En los casos de Julián Quiñones, Aldo Rocha y Jairo Torres han cumplido con su sanción de un partido por acumulación de tarjetas y rojas directas.

Leer más: Liga MX: Pachuca perdió racha de 8 juegos sin perder; ahora buscará recuperar el liderato ante Tigres

Incluso los jugadores que estaban en duda por temas de lesión como lo fue el de Jeremy Márquez que ya vio acción en el juego pasado ante Cruz Azul o Emanuel Aguilera que salió a la banca pero que tambien estaba algo tocado. En pocas palabras el equipo de Atlas está logrando sacar a flote todo su plantilla para que le de para pelear por un puesto de Liguilla Directa al cual en esta jornada se quedó a solo unos puntos tras la caída ante la máquina.

Los elementos que tuvieron que ser parados por tema de sanciones nunca dejaron de trabajar a la par de sus compañeros por lo que no tendrán problemas para regresar al once titular, casos de Aldo Rocha y Julián Quiñones son de suma importancia para el parado de Diego Cocca que querrá hacerlos valer en su siguiente juego de este jueves en donde esperará hacer un gran partido ya que no puede perder más puntos pues se escarian las posibilidades de meterse dentro de los mejores 4 y evitar el repechaje.

La única duda para el equipo rojinegro es con Anderson Santamaría quien en juego ante la máquina salió de cambio en el segundo tiempo por un golpe luego de buscar el balón en el aire y caer mal. Su diagnostico por ahora no ha sido revelado por Atlas, pero se espera que se confirme si podrá o no estar este jueves en el arranque de la Jornada 13 de la Liga MX. Las acciones se darán en punto de las 21:00 pm y podrá verse solo por IZZI.

Leer más: Liga MX Femenil: Ante Mazatlán, Alicia Cervantes ligó su tercer partido consecutivo marcando gol

Atlas luego de 12 fechas se ubica en el lugar 5 con 19 puntos, solo uno detrás de Cruz Azul que es el cuarto lugar con 20 unidades y que sí está dentro de la zona de Liguilla Directa, el arrancar la fecha y obtener la victoria podría condicionar a la máquina en su búsqueda de ganar su partido, algo que Atlas podría aprovechar en su favor.