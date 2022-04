Liga MX: Atlas recuperó la senda del triunfo, opacó al Toluca en el ‘Infierno’

Los Diablos Rojos del Toluca no supieron aprovechar su condición de local y cayeron 2-4 ante los Rojinegros del Atlas en el Estadio Nemesio Diez, escenario en el que la afición del cuadro Choricero despidió a su equipo entre abucheos en su penúltima aparición en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Por el equipo mexiquense, Valber Huerta abrió el marcador al minuto 3 e Isaías Violante acortó al 88’; pero, Aldo Rocha al 7’ emparejó, mientras que Julián Quiñones remontó al 45’ y anotó al 90’+6 y Julio Furch puso el tercero al 58’ de penal.

Las acciones

El encuentro de la Jornada 16 comenzó con el dominio de los Escarlatas, al minuto 3, un tiro libre cobrado por el ángulo izquierdo fue aprovechado por Valber Huerta para rematar de cabeza y colocar el primero del mediodía para los del Estado de México; sin embargo, el capitán de los Zorros, Aldo Rocha aprovechó un rebote en el área para empujar el balón hacia el fondo de las redes con la pierna derecha, al 6’. La visita había empatado.

Valber Huerta abrió el marcador Jam Media

Más adelante, una mano de Oscar Vanegas en el área produjo que el árbitro central Fernando Guerrero decretara la pena máxima, la cual fue cobrada por Julián Quiñones, quien contrarremató de cabeza después de serle atajado el cobro por el arquero del Toluca, Luis García, quien ya nada pudo hacer para evitar el 1-2 al 45’.

Por supuesto, la afición de los Rojos no estaba nada contenta con su equipo, los abucheos no cesaron al medio tiempo y para el complemento, cada vez que algún jugador de camiseta roja tocaba la de gajos, los reclamos no se hicieron esperar. Ignacio Ambriz y Diego Cocca hicieron sus cambios por Toluca y Atlas, respectivamente, aunque Aldo Rocha salió de cambio por lesión.

Aldo Rocha igualó el marcador Twitter @AtlasFC

Para complicar aún más la situación, Oscar Vanegas volvió a meter la mano y por consiguiente salió expulsado al ver por segunda ocasión la tarjeta amarilla, Julio Furch fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos para soltar un derechazo con dirección al ángulo superior izquierdo de la meta de Luis García y colgar el tercero para La Academia, al 58’.

No obstante, Isaías Violante, quien recién ingresó de cambio, hizo la personal por la pradera izquierda para meter de chanfle con la zurda y dejar sin opción a Camilo Vargas, al 88’; pero, Julián Quiñones aprovechó un rechace para meter la pelota de cabeza al 90’+6 del complemento y colocar el cuarto y definitivo tanto para los Zorros.

Julián Quiñones se lució con doblete Twitter @AtlasFC

Con este triunfo, los Rojinegros subieron al tercer lugar con 26 puntos y los Diablos Rojos se estancaron con 18 unidades, podrían correr el riesgo de pagar la multa de 33 millones de pesos por colocarse en la antepenúltima posición de la tabla de cociente.