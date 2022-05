Liga MX: Atlas se enfrentará al New York City en la final del Campeones Cup

México.- Luego de ser el campeón de la Liga MX, el Atlas de Guadalajara ya tiene completa su agenda para las siguientes semanas. Como ya se sabía la Liga MX y la MLS tienen un convenio en donde juegan partidos decisivos en verano para hacer crecer su rivalidad, para este año los rojinegros lograron colarse a uno de esos partidos y estarán en la final de la Campeones Cup enfrentando al equipo de New York City en la cuarta edición del torneo.

A través de las redes sociales de la Liga MX se dio a conocer la noticia en donde el equipo bicampeón del futbol mexicano no tendrá descanso. "Tenemos duelo Liga MX vs MLS. La Campeones Cup se jugará entre New York City monarca de la MLS y Atlas, Campeón absoluto de la Temporada 21-22 de la Liga MX", se lee en la publicación. Por ello dentro de los siguientes meses buscarán ganar ese partido para ahora sí sellar la temporada 2021-2022 para ambas ligas.

Semanas atrás se dieron a conocer los detalles de la final de la Campeones Cup en donde se anunció que la fecha para jugarse sería el 14 de septiembre de 2022 en la cancha del Yankee Stadium. La Campeones Cup es uno de los torneos que ambas ligas decidieron crear para los cruces de los equipos, junto a ella está el Juego de Estrellas, la Leagues Cup o la Concachampions, todo con la finalidad de hacer más competitiva la zona norte de América.

Atlas se mediará en la Campeones Cup al New York City | Foto: Captura

Atlas será el cuarto equipo de la Liga MX en disputar este torneo, el primero fueron los Tigres quienes la ganaron en 2018 al vencer al Toronto FC, luego llegó el Club América quien cayó ante el Atlanta United en 2019. Para el 2020 no se llevó a cabo debido a la pandemia de Covid-19 y fue hasta el 2021 cuando regresó y fue Cruz Azul quien se encargó de esa tercera edición al enfrentar al Columbus Crew en donde perdieron.

De momento la repartición de victorias es 2 para la MLS y una para la Liga MX, algo que buscará empatar el equipo rojinegro. Los boletos para este partido se pudieron a la venta desde el pasado 4 de mayo de 2022 pero se espera que ahora que se conoce al equipo mexicano que estará disputando el torneo se incrementará más la asistencia para poder ver al nuevo bicampeón del futbol mexicano.