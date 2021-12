Liga MX: ¿Atlas se ha beneficiado del arbitraje en la Liguilla del Apertura 2021?

México.- La Liga MX está en su parte final del torneo, se está jugando la gran final del Apertura 2021 entre León y Atlas pero lo que debería ser un duelo de estrategias y de buen futbol se ha convertido en una cacería contra el equipo de los rojinegros a quienes se les acusa que han sido ayudados desde el inicio de la fase final, al punto de señalar que todo está arreglado para que el Atlas sea el nuevo campeón del futbol mexicano. Si bien han habido jugadas que así lo hace parecer, no hay nada confirmado al respecto y solo se trata de especulaciones.

Las redes principalmente son las que se han encargado de hacer más grande esa teoria, pero en realidad ¿Atlas ha sido ayudado por el arbitraje para llegar a ser el nuevo campeón? Bueno para responder esa pregunta hay que analizar los 5 partidos que ya se han jugado. Iniciando con el juego de ida de los 4tos de final ante Monterrey en donde hubo pocas acciones ya que el juego quedó 0-0. Pero donde si se vio algo interesante fue en la vuelta en donde el equipo de Atlas abrió el marcador con gracias a un penal dudoso en donde Erick Aguirre cometió ante Luis Reyes y que el central marcó y se canjeó por gol.

Esa acción fue criticada ya que en las repeticiones no se ve claramente una intención del jugador de Rayados por chocar al atacante de Atlas, aún así se concedió la anotación que a la postre le serviría para avanzar en la serie al empatar a 1 pero por posición en la tabla se ganó el pase a las semifinales. Ahí ya con un nuevo rival y los ánimos elevados pues consideraron que recibieron ayuda se presentaron ante Pumas, una serie que tampoco estaría exenta de la polémica.

De igual manera en la ida hubo pocas acciones y Atlas sacó ventaja de manera legal, pero la vuelta fue donde todo este tema de las ayudas explotó. Pumas ya ganaba el juego al 85 pero en el global estaban empatados, cuando una oportunidad se presentó con una jugada grotesca sobre Juan Dinenno quien se fracturó la nariz a consecuencia de un codazo del rival, jugada que no se señaló como falta que de haberse hecho hubiera sido penal y una posibilidad de que Atlas quedara fuera de la Liga MX. Luego todo se puso aun peor cuando el mismo Dinenno se fue expulsado por una patada accidental como la jugada en el que el salió lesionado pero fue marcada diferente.

Atlas ha sido señalado de que el arbitraje le ha ayudado en toda la Liguilla | Foto: Jam Media

En esta punto en 4 partidos Atlas ya ha recibido 2 ayudas claras por parte del arbitraje, un penal dudoso y no marcar un penal bastante claro, pero aún así eso no significa que la orden haya sido beneficiar al equipo tapatío. Han sido circunstancias puntales en las que un equipo ha sido el beneficiando, no por nada Atlas se calificó segundo de la general.

La última situación en la que Atlas se habría visto beneficiado fue apenas en el juego de la final en donde nuevamente las redes alegaron un error al reglamento al realizar un saque de banda que culminó en el primer gol del partido y del Atlas. Ahí Diego Barbosa al momento de sacar de de manos pisó la línea de banda y con la punta del botín el campo, se buscaron las reglas y más de un exarbitro y comunicadores han explicado que no existe tal falta y que fue un gol valido, aún así no han quedado satisfechos con ellos y siguen reclamando.

Ahora Atlas con todo eso espera sacar la remontada en la final en casa, pero no será una situación sencilla, pues con todos estos puntos no se borrará la imagen de cómo llegaron a la final y como se dio el título. Incluso hay dicho que sería un título manchado, aún sabiendo que no han sido "ayudas" voluntarias, pero es posible que así sea recordado. La final de vuelta se jugará el domingo en el Jalisco y Atlas tendrá que remontar un marcador de 2-3 para levantar el título 70 años después.