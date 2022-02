Liga MX: Atlas se reencuentra este fin de semana con Pumas tras una polémica semifinal en el torneo pasado

Los Rojinegros del Atlas revivirán un duelo de mucha polémica después de dos meses y medio de disputar la semifinal del torneo pasado ante los Pumas de la UNAM, donde se vivió un partido de mucho contacto.

A principio de diciembre pasado, la semifinal terminó empatada 1-1 y los Zorros avanzaron por su mejor posición en la tabla durante el torneo regular. Los universitarios se despidieron reclamando un penal sobre su argentino Juan Dinenno que no se marcó.

Pumas de la UNAM visitará a los tapatíos en el duelo más atractivo de la jornada 6 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El equipo de Andrés Lillini viene de empatar en su partido de la Concachampions ante el Saprissa de Costa Rica en la semana de los Octavos de final.

“El sabor de boca es malo porque los empates me saben mal”, dijo el entrenador argentino Andrés Lillini. “Sí me voy molesto porque habíamos sacado ventaja de un gol, no hicimos bien las cosas y nos cuesta que nos empaten el partido”.

Atlas llega a este encuentro como uno de los equipos más contundentes hasta el momento, ya que suma once puntos y se ubica en la segunda posición del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El director técnico de los Rojinegros del Atlas, Diego Cocca, asegura que llegan a este partido con las ideas bien marcadas de seguir con este ritmo arrollador.

“Esto es la manera de mostrar que queremos seguir creciendo y que no nos conformamos con lo que hemos logrado”, dijo el entrenador argentino Diego Cocca. “En el fútbol las cosas pasan y hay que seguir mostrando día a día”.