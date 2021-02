Liga MX: Atlas separa del plantel a Anderson Santamaría por romper protocolos de salud

Guadalajara.- El Atlas ha separado a Anderson Santamaría luego de que incumpliera con los reglamentos y protocolos de salud impuestos tanto por el club como por la Liga MX. Esto lo confirmó el mismo equipo rojinegro a través de un comunicado en el dejó claro que no permitirán estas acciones en el equipo.

"Anderson Santamaría, será separado del plantel Rojinegro hasta cumplir con el aislamiento protocolario y presentar prueba PCR con resultado negativo, esto en consecuencia de realizar una reunión posterior a nuestro partido ante el Club Santos Laguna por la Jornada 5 del Guard1anes 2021", se lee en el comunicado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además explicaron que tendrá una multa económica de manera interna. De esta manera se confirma que no estará en el partido del lunes ante el Pachuca. Aun falta por confirmar si cumplirá el tiempo establecido por la Liga MX para volver a participar, esto luego de que apenas este viernes el equipo presentó las pruebas de Covid-19 de todas las divisiones y dieron resultado negativo incluido la de Anderson Santamaría.

El jugador había sido un hombre importante para Diego Cocca ya que en los primeros 5 juegos del Guard1anes 2021 había sido el titular en la zona defensiva del equipo del Atlas. Ha sido amonestado en dos ocasiones. Llegó al Atlas en el 2019 donde se ha destacado por ser un jugador irregular, solo en el Clausura 2019 pudo son constante con 15 juegos como titular.

Leer más: Ella es Sheyla Rojas la modelo que acompaña al jugador del Atlas, Anderson Santamaría en una fiesta

Luego de eso llegó una lesión que le dejó fuera de toda una campaña. En sus últimos dos torneo apenas suma 9 partidos jugador, 7 en el primer equipo y 2 más en Fuerzas Básicas Sub-20.

Anderson Santamaría es el primer jugador que ha sido sancionado desde que la Liga MX emitió su nuevo reglamento de sanciones donde pedirían al club separarlo del equipo por 10 días para cumplir una cuarentena y pagar una multa de 100 mil pesos.

Leer más: Atlas: Anderson Santamaría es visto de fiesta previo a su juego ante Pachuca

Atlas no ha tenido un buen arranque de campaña, no ha ganado, apenas han sumado dos puntos y se mantienen en la última posición de la tabla general. Por ahora el conjunto rojinegro está también está en el último lugar de la tabla de cociente donde tendría que pagar aun más dinero por motivo de una multa de la Liga MX ahora que no hay descenso.