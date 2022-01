Liga MX: Atlas sigue en problemas para armar convocatoria ante América

Jalisco.- A horas de que Atlas emprenda el vuelo a la CDMX para que este sábado se mida ante América, Diego Cocca se está enfrentando a la primera problemática de ser el equipo campeón y es que al ser el último equipo en descansar tambien es el que tiene menos pretemporada y menos refuerzos que ahora le hacen falta, pues podrían presentar hasta 5 bajas para visitar el Azteca, aunque aún tienen la vela encendida para poder recuperar al menos a dos jugadores de suma importancia en el ataque del mismo.

Atlas desde el inicio de la temporada ha sufrido con las bajas, la primera y más notaria ha sido la de Julio Furch que no ha debutado en el Clausura 2022, y que por contagio de Covid-19 no ha podido entrenar de la mejor manera por lo que se pone como la duda número 1 para el juego del sábado, le sigue Julián Quiñones quien pasa por lo mismo, en la fecha 2 si jugó pero para el duelo atrasado de la fecha 1 no vio acción por contagio de Covid-19 y tampoco ha realizado entrenamientos y se espera que ambos jugadores puedan estar listos para este viernes para que Diego Cocca vea si lo puede tomar en cuenta.

Una nueva baja fue la Emanuel Aguilera, el jugador llegó al Atlas para esta temporada de la Liga MX debutó en la fecha 2 como titular y jugó todo el partido pero para el juego de este miércoles de la fecha 1 ni siquiera fue convocado por temas musculares, por ahora su estancia en el equipo para viajar a al CMDX no estaría considerado a menos de que muestre una mejora, pero conociendo lo frágil que puede llegar a ser es casi seguro que lo dejen descansar.

Por si esas 3 bajas no fueran suficiente, apenas este jueves la Liga MX y el Atlas revelaron que dos personas más dieron positivo a Covid-19, se especula que ambos podrían ser jugadores lo que aumenta más los problemas para el entrenador de armar un equipo competitivo aunque, que se reconoce que con un equipo ya limitado le sacó el empate a León a media semana por lo que espera que pueda hacer algo ante América similar.

Atlas presneta muchas bajas para la fecha 3 | Foto: Jam Media

Atlas deberá anunciar este viernes a los elementos con los que Diego Cocca podrá contar para el duelo del sábado y es que este mismo viernes emprenderán el viaje a la capital. Ahí se podrá saber quiénes son los elegidos por el argentino para seguir sumando puntos en la Liga MX y lo más importante mantener el invicto como campeón. Atlas por el momento tiene 4 puntos de una victoria y un empate, por su parte América solo un puntos ya que no vio acción en la fecha 2.

En lo que respecta a posibles refuerzos al Atlas, esa es una posibilidad que habría quedado descartada, si bien aún hay poco más de 10 días, sería más que complicado que algún jugador llegue el equipo y la directiva se la estaría jugando con la misma plantilla solo con la baja de Jesús Angulo para este Clausura 2022.