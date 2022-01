Liga MX: Atlas sostendrá amistoso ante el Austin FC de la MLS

Jalisco.- La temporada aún no empieza para el Atlas y ya han dado una gran noticia para su afición que radica en los Estados Unidos y es que han confirmado un partido amistoso en el mes de febrero ante la reciente franquicia de la MLS, el Austin FC. El equipo Rojinegro ya ha anunciado el horario y fecha del partido que se jugará a media semana sin interrumpir su participación en la Liga MX.

A través de redes sociales el Atlas anunció su duelo, "¡El campeón visita Estados Unidos! Nos vemos en febrero ante Austin FC, Fiel Rojinegra", se lee en la publicación acompañada por una imagen con los datos de partido, el cual se jugará el 16 de febrero (Miércoles) a las 8:00 pm en el Q2 Stadium. Este partido lo tendrá casi de inmediato de finalizar la jornada 5, Atlas juega el 11 de febrero ante Puebla, luego viajarán a USA para su amistoso y regresa a Jalisco para disputar el partido ante Pumas el 20 de febrero.

Las expectativas con el Atlas para esta temporada de la Liga MX se han elevado mucho, luego de un campeonato que no aparecía en los programas del equipo todo ha ido cambiando de un momento a otro en donde ahora son el equipo a vencer para arrebatarles el título al final de la temporada. Aún el equipo de Diego Cocca no ha debuta en el Clausura 2022 ya que se le dio un descanso de una semana más pero este sábado recibe en el Jalisco al Atlético de San Luis para continuar con la fecha 2.

Atlas tendrá duelos amistoso en Estados Unidos | Foto: Captura

De las preocupaciones que tiene ahora el equipo es que previo a debutar en la Liga MX se han detectado casos de Covid-19 en el equipo, según el comunicado son 3 los jugadores que no podrán estar en el primer partido del equipo. Los nombres de los jugadores no fueron revelados pero será una tarea complicada para el entrenador encontrar el 11 para el sábado, teniendo en cuenta que ya no cuenta con Jesús Angulo quien salió del equipo en el mercado de invierno, pero ha tenido la llegada de Emanuel Aguilera para fortalecer la defensa.

Atlas es de los equipos que menos refuerzos han tenido para el Clausura 2022, solo ha llegado 1 y se ha ido pero aún tiene la posibilidad de contratar a más jugadores, tienen hasta la fecha 3 para buscar alguno que esté en la Liga MX y hasta inicios de febrero para encontrar jugadores extranjeros por lo que la directiva por ahora está tranquila.