Liga MX: Atlas sufre una dura baja para el duelo ante Querétaro

México.- Este sábado la jornada 9 de la Liga MX continua con el duelo de Querétaro vs Atlas, un partido de mucha importancia para ambos clubes que aunque viven realidades diferentes el triunfo les acerca mucho más a sus metas. En esta ocasión el equipo obligado por lo que representa ser el campeón vigente es Atlas, y es que el conjunto de Diego Cocca suma 4 partidos sin conocer la victoria y aún no comienza el partido y ya tienen la primera mala noticia y es que no contarán con un hombre fundamental para el parado del argentino.

La baja que sufrirá este sábado el Atlas es la de Jairo Torres, el mediocampista mexicano no pudo ser convocado para este partido luego de que en el duelo de media semana ante Pachuca se fue expulsado, lo que le dio un cotejo de suspensión y no será hasta la jornada 10 cuando esté de regreso a las canchas. Diego Cocca lo extrañará mucho pues en el centro del campo junto a Aldo Rocha son lo recuperadores oficiales del equipo y ahora sin si presencia podría ceder algo de libertades del equipo rival.

Solo basta con ver los números del torneo, de los 8 partidos que se han jugado ha estado en todos como titular, siendo 587 minutos los que ha corrido por los colores del Atlas. Tambien ha marcado un gol en el Clausura 2022. Pero sus participaciones en el Apertura 2021, torneo del título fue uno de los hombres más importantes con 17 partidos de ronda regular y 6 más en la Liguilla para así levantar el campeonato 70 años después para los rojinegros.

Jairo Torres se pierde la jornada 9 ante Querétaro | Foto: Jam Media

Para el partido de este sábado quien podría ocupar su lugar entre entre Brayan Garnica o el mismo Jeremy Márquez quien es uno de los recambios más recurrentes del equipo del Atlas aunque en los últimos partidos ha quedado a deber pero si se le da la oportunidad podrá hacerse de un gran puesto en los siguientes partidos en caso de que ayude a recuperar la buena racha del equipo.

La mala noticia para Atlas es que tendrá que aprender a vivir sin Jairo Torres, quien además se marchará para el final de temporada, recordando que el canterano firmó contrato con el Chicago Fire de la MLS con quien se incorporará en el verano una vez que la Liga MX culmine, de esa forma dirá adiós a al futbol mexicano a sus apenas 21 años. Por lo que está será una gran prueba para ver cómo pueden vivir sin el talento del tapatío en el centro del campo.

Pero entre tanta malas noticias si hay algo que es bueno y es que dentro de dos jornadas el cuadro del Atlas se mediará al equipo de Chivas en el Clásico Tapatío y si no pasa nada extraño en esta siguiente semana podrá estar el jugador para ayudar a su equipos a jugar por el honor de la ciudad de Guadalajara.