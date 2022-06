Liga MX: Atlas sufrirá la baja de Diego Barbosa para enfrentar a América

México.- El cuadro bicampeón de la Liga MX ha confirmado que su lateral Diego Barbosa no será parte del primer partido del Apertura 2022 luego de que se revelara su parte médico en donde se le dieron dos noticias, una buena y una mala. La que hizo sonreír al jugador y al Atlas fue que no hubo fractura en su pie luego de la lesión que lo sacó de la final de la Supercopa pero la mala es que no podrá arrancar el torneo por un esguince.

Según dio a conocer el equipo, "Diego Armando sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo" lo que le imposibilitará estar en la Jornada 1 ante el Club América, el tiempo de recuperación se mantiene reservado pero todo indicaría que para su cuidado tendría que esperar unos cuantos días más y de estar en condiciones podría debutar con Atlas en la Jornada 2 cuando se mida al Toluca.

Las lesiones son uno de los males que más podría afectar a Atlas llevan al menos 3 torneos con la misma plantilla, muy pocas altas y bajas lo que aumenta mucho más la carga para los jugadores que por lo general juegan los mismos. En caso de una sobrecarga podrían comenzar a tener problemas pues en esta campaña solo han incorporado a dos jugadores y no se ve que puedan ser más.

Diego Barbosa se perderá la primera jornada | Foto: Jam Media

Barbosa quien ya sufrió un tema similar la temporada pasada cuando una lesión en uno de sus pies le alejó por algunas jornadas, aún así se recuperó y reapareció en las últimas fechas. Con esto se une a las bajas confirmadas para las primeras semanas de Atlas que será Julio César Furch quien ha sido operado de la nariz y se perderá algunas semanas. El resto de la plantilla se mantiene lista para el debut.

La última vez que Atlas visitó en Liga MX en el Azteca para enfrentar al América fue un espectáculo para los rojinegros que ganaron el partido con un 0-2 en donde curiosamente uno de los anotadores fue el defensor Diego Barbosa. Atlas en las últimas ocasiones le ha tomado el ritmo al América sacando puntos importantes.