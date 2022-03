Liga MX: Atlético San Luis cayó en sus categorías masculinas ante el Querétaro

El Atlético San Luis enfrentó a los Gallos Blancos del Querétaro en la jornada 11 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, duelos que no solo se vivieron en el primer equipo, sino en las categorías menores como la Sub 20 y Sub 18 cayendo en todos partidos que disputaron.

El pasado jueves el Atlético San Luis visitó al Querétaro, en un encuentro que se disputó en el Estadio Morelos en el inicio de la jornada 11 de la Liga MX, cayendo por 2-1. Por los de casa Ángel Sepúlveda convirtió una pena máxima en gol poniendo en ventaja al cuadro de Querétaro, apenas 4 minutos más tarde, el árbitro central dictaminó un penal en favor de Atlético de San Luis que posteriormente Unai Bilbao cobraría para igualar el marcador.

Al minuto 75 Leonardo Sequeira puso de nueva cuenta a los Gallos con la ventaja en el marcador luego de un cabezazo que dejó sin oportunidad a Marcelo Barovero finalizando el partido con victoria para los queretanos.

Atlético de San Luis Sub 20 visitó al conjunto de Querétaro en el Centro Gallo y con tres anotaciones de Jesús Ramírez, los locales se quedaron con la victoria 3-0 en la jornada 11 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Fue hasta el minuto 48 del primer tiempo que tras un disparo de Giancarlo Navarro y un rebote del arquero Diego Urtiaga, Jesús Hernández remató solo en el área chica para poner en ventaja a los locales.

Al minuto 55’ Gerardo Gil mandó un centro al área para que Jesús Hernández rematara de cabeza y venciera el arquero potosino y pusiera el segundo gol del partido. 3 minutos más tarde, tras un tiro de esquina cobrado por el mismo Gerardo Gil, Jesús Hernández remató de cabeza para anotar su tercer gol y sentenciar el partido con un 3-0 en favor de los locales. Atlético de San Luis se mantendrá con 19 puntos y en zona de clasificación.

Con gol de último minuto por parte de Diego Ramírez, Querétaro se quedó con los 3 puntos de la fecha 11 de la Liga MX sub 18. Dicho encuentro se disputó en el Centro Gallo en la Ciudad de Querétaro. Por su parte, los potosinos sumaron un punto tras ganar en tanda de penales.

En el primer tiempo, pocas acciones se pudieron ver en las porterías terminando en un empate cero a cero. Para el segundo tiempo, la tónica del partido se mantuvo y fue hasta el minuto 89’ tras una serie de centros rebotes en el área, Diego Ramírez anotó el primer y único tanto del partido. En tanda de penales, los potosinos se quedaron con el punto extra tras ganar 5-4.