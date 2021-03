Liga MX: Atlético San Luis confía en Leonel Rocco y lo reafirma como su entrenador

San Luis Potosí.- Luego de la dolorosa derrota de Atlético San Luis ante Pumas en la jornada 12 de la Liga MX ante Pumas, por los 3 goles anulados por el VAR, la directiva de los potosinos dieron su total respaldo a Leonel Rocco para que siga siendo el director técnico del equipo. Pedro García su auxiliar y quien salió a la conferencia de prensa dio la noticia de la confianza en él.

Tras culminar el partido, Pedro García tuvo que salir a hablar con los medios luego de que Rocco se hiciera expulsar por no respetar la decisión del árbitro. Ya con las preguntas sobre la continuidad del uruguayo, García los calmó diciendo que todo estaba de lo más normal y que su proyecto no cambia en nada a pesar de los resultados y más el de Pumas donde anotaron 3 goles y todos se los quitaron.

"Sentimos el respaldo del presidente (Alberto Marrero), no queda de otra que seguir trabajando, hay tranquilidad. Es difícil hacer un análisis, si analizas el tema del VAY ustedes (medios) tendrían que entrar analizando cómo fue el desempeño de los árbitros porque uno al hablar caliente puede decir cosas que no corresponden", dijo en conferencia.

De esa manera aunque el equipo cayó, se han escudado que el resultado se vio afectado por el VAR y las decisiones que se tomaron pues al menos 1 de los 3 goles anulados pudieron haber contado ya que no se aprecia una falta como tal mientras que los otros llegan ya algo sucios por jugadas previas como una mano y un fuera de juego.

San Luis es de los equipos que no han jugado muchos partido mal pero sus resultados no son los esperados, tienen un promedio de gol de uno por partido, por lo que siempre tiene respuesta pero no en todos como para ser el mejor o el ganador a falta de un partido para cerrar la jornada 12 dejando fuera el duelo de Rayados y Chivas que se reprogramó, los potosinos se mantienen en el lugar 12 con 12 puntos.

Los números de Leonel Rocco tras 12 partidos son muy pobres pero les alcanza para estar dentro de los mejores 12 y con posibilidad de luchar por un lugar en la Liguilla. A todo eso se le suma la pelea que tiene con Atlas para evitar ser el último lugar de la tabla del cociente pues deberían pagar 120 millones de pesos como multa.

Si bien tienen la ventaja de tener menos partidos su porcentaje puede moverse con más facilidad, sabe que de dejar más puntos en el camino será algo peligroso. Aun quedan 15 puntos en disputa y el equipo tendrá un descanso por la fecha FIFA y podrán estar mejor físicamente para el siguiente fin de semana.