Liga MX: Atlético San Luis y Tijuana las decepciones del Guard1anes 2020

Ciudad de México.- Culminó la Liga MX en su fase regular y han comenzado la cuentas de cada uno de los 18 equipos. Todos iniciaron con las mismas posibilidades que la pandemia entregó pero solo los que supieran adaptarse mejor iban a sobresalir y dos equipos vieron su tumba en ese punto. Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana quienes no pudieron salir de los últimos lugares.

Si bien no fueron lo únicos equipos que dejaron mucho que desear si fueron los que más expectativa generaron pues sus refuerzos daban para mucho más. Pero el punto que ambos comparten además de la mala temporada fue el que también fueron los más afectados por el Covid-19 pues a lo largo de la temporada no pudieron repetir una alineación por el mismo tema.

El primer caso para analizar es el de Xolos que con una gran inversión en futbolistas de fuera como otros que llegaron como parte de una transacción entre Querétaro y Xolos antes de que los Gallos fueran vendidos. La plantilla junto con la capacidad de su entrenador ya probada pues solo una temporada atrás metió a Monarcas a las semifinales querían replicar lo mismo.

Los problemas iniciaron con la salida desmedida de jugadores claves justo antes del torneo y durante el mismo, Erick Torres, Ariel Nahuelpán, Miller Bolaños y Camilo Sanvezzo fueron las principales bajas del conjunto fronterizo. Ya con el torneo iniciado no fueron de los primeros en recibir contagios de Covid-19 pero hubo algunas jornadas en las que hasta más 20 futbolistas dieron positivo lo que afectó el resto de la temporada.

Uno de los equipos más reforzados no entró a Liguilla | Jam Media

Al final aun tenían la posibilidad de que se diera un milagro pero las cosas cambiaron hasta quedar eliminados. Tras 17 jornada acabaron en el puesto 15 con solo 15 unidades, producto de 4 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Quedando entre los peores equipos de la liga.

Otro de los casos que sorprendieron fue el de San Luis que aunque no contaban con grandes nombres y con refuerzos tan reconocidos si hicieron una buena gestión el torneo anterior por lo que se esperaba que este fuera similar. Aun así las cosas no empezaron bien. Con una mala racha de no poder ganar en los primero juegos ponía ya en la cuerda floja a Memo Vázquez que fue perdiendo credibilidad.

Jugadores como Nicolás Ibañez, Pablo Barrera, Sergio Bertirame, Mauro Quiroga no fueron determinantes en la temporada, incluso en el transcurso se hizo el cambio de arquero y Luis Felipe Rodríguez perdió la titularidad ante Werner. Aun así no pudieron recuperarse y cuando se pensaba que al fin levantaban su juego cayeron de nuevo.

Atlético San Luis solo ganó 3 partidos de 17 | Jam Media

Atlético San Luis fue de los equipos que solo ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 12, dejando al conjunto potosino en el último puesto de la tabla general con solo 11 puntos, siendo también el peor tanto de visita como de local. Esa situación lo mete en la zona baja también del cociente, aunque por ahora se salva por la existencia de Atlas, pero de seguir así para el siguiente torneo deberán pagar una millonada por la multa a los últimos lugares.

Ahora ambas plantillas se encuentran ya en fuera de actividad, ya dependerá de cada club si dejan libres a sus jugadores o los mantienen algunos días más para oficialmente romper filas y preparar el siguiente torneo. De momento no hay movimientos de salidas o llegadas.