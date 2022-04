Liga MX: Atlético de San Luis huele a repechaje, vencieron a los Pumas en el Alfonso Lastras

Atlético de San Luis sacó un triunfo valioso en sus aspiraciones para alcanzar los puestos de repechaje tras derrotar 2-0 a los Pumas de la UNAM en el partido correspondiente de la Jornada 15 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, disputado en el Estadio Alfonso Lastras. Los anotadores fueron Germán Berterame al minuto 12, por la vía penal y Luis Fernando León al 70’.

Con Andrés Lillini en el banquillo de los universitarios, tras darse a conocer que aceptó el aumento de sueldo, mandó un cuadro alterno para enfrentar los últimos compromisos en la campaña regular para los Auriazules y la serie final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en contra del Seattle Sunders, equipo de la MLS.

El encuentro comenzó intenso, los potosinos tocaron a la puerta apenas comenzado, un disparo de Jhon Murillo y luego otro de Germán Berterame dieron indicios que los dirigidos por André Jardine buscarían el gol a como diera lugar, pero Washington Corozo respondió con un cabezazo, aunque estaba adelantado, al minuto 6.

Más adelante, en una jugada ofensiva del Atleti, Juan Sanabria iba rumbo al área, pero el canterano de los Pumas, Santiago Trigos se barrió y en su intento por recuperar el esférico le metió la mano, el árbitro central Marco Antonio Ortiz Nava consultó en el VAR para decretar la pena máxima, cuyo disparo fue cobrado por Germán Berterame de pierna derecha al ángulo izquierdo para dejar sin oportunidad al arquero Julio González, al 12’. San Luis ganaba 1-0.

Sin embargo, el mismo Berterame buscó su segundo tanto, pero regaló el esférico cuando lo cabeceó a las manos del meta felino tras pensar que estaba en posición adelantada, al 26’. La visita todavía buscó el empate, pero el tiempo no le alcanzó, ya que se escuchó el silbatazo que indicó el medio tiempo.

En el complemento, llegaron los cambios por ambas partes, Pumas buscó, pero no concretó; de pronto, en un tiro de esquina cobrado por la punta izquierda, el defensa ecuatoriano Luis Fernando León se alzó para rematar de cabeza y anotar el segundo tanto para los potosinos, al 70’. El Atleti ganaba entonces 2-0.

Pero los del Pedregal no bajaron los brazos, Alan Mozo ejecutó un tiro libre al 76’ que fue a dar al corner, aunque la visita no corrió con éxito, entonces Facundo Waller se fue al contragolpe, el mismo Alan Mozo salvó a su guardameta Julio González y envió a tiro de esquina. Todavía los felinos intentaron descontar, pero al final no lo concretaron y el equipo de casa se quedó con los 3 puntos, para de esta forma, sumar 20 unidades y posicionarse en lugares de repechaje, mientras que Pumas se quedó con sus 19 dividendos.