Liga MX: Atlético de San Luis urgido de una victoria para salir del fondo de las tablas

México.- El Atlético de San Luis es uno de los peores equipos del Clausura 2022, de 6 partidos disputados ha perdido 5 y ha ganado 1, que le ha funcionado para no caer al último lugar de la tabla pues Santos está aún peor. Este arranque de los potosinos ya le ha costado la destitución de un entrenador y de seguir así le costará la eliminación del torneo y lo que pagaría aún más fuerte a la directiva, el pago de poco más de 80 millones de pesos por la multa por ocupar el último lugar de la tabla de cociente de la Liga MX.

El cuadro de André Soares está no necesita, está obligado a ganar en su visita a Monterrey pues una derrota más estaría condenándolo a más sufrimiento que su afición ya no puede soportar pues solo una jornada de este torneo han podido sacarles una sonrisa en su goleada al Club América, fuera de ello no han podido levantar el ánimo sumando derrota tras derrota y no se le ve por donde pueda llegar.

Al día de hoy el Atlético de San Luis ocupa el lugar el 17 de la Tabla General con 3 unidades, la victoria podría ser una gran ayuda para al menos poder pensar en salir de los últimos lugares de la Liga MX pues de ganar llegaría a 6 puntos y al momento esa marca está rondando el lugar 13 con Mazatlán FC que tiene el mismo puntaje entonces una combinación de resultados como la caída de Rayados que sería el rival en este caso, Tijuana y América les ayudaría para salir del fondo.

La ventaja que podrían tener es que en los duelos que han caído no han jugado mal, solo que se quedan cortos en la generación de futbol y por ello no le alcanza el resultado, en su último partido ante Tigres por gran parte del partido fueron dominadores hasta que se quedaron sin un jugador, luego todo se vino abajo, por ello aprovechando el mal momento que pasa Rayados podría buscar la posibilidad de sacar algo más para reencontrar al camino ganador.

Otra de las batalla que tiene el Atlético de San Luis y que aún más complicada pero que se ha derivado de los malos resultados de la Liga MX, tiene que ver con la Tabla de Cociente en donde los potosinos son los últimos de la clasificación, si bien para esta temporada no hay problemas para descender, si hay una multa para pagar y va desde los 33 millones de pesos a los 80 mdp, siendo esta última la que tendría que pagar el equipo al final de la temporada si no sale del último lugar.

Es por eso que tambien sería de una gran ayuda para el cuadro rojiblanco tener la victoria en esta jornada 7. Sus rivales directos al momento son FC Juárez (16) y Tijuana (17) quienes son los clubes que están con los otro 2 lugares que pagan multa, pero si estos caen en esta jornada, y San Luis gana les podría dar un gran salto y salir del lugar 18 al 16, esto por el porcentaje que sería apenas ligeramente superior pero lo suficiente para salir del fondo.

La ventaja que tiene el San Luis es que los únicos 3 puntos que ha logrado en la Liga MX los obtuvo como visitantes ante América. Las acciones del partido iniciarán en punto de las 17:06 pm y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de Fox Sports este sábado 26 de febrero.