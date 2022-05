Liga MX: Avilés Hurtado asegura que Pachuca es favorito ante América en semifinales

El delantero colombiano de Tuzos del Pachuca, Avilés Hurtado, asegura que enfrentar al América no será nada sencillo ya que es un equipo de jerarquía y siempre es protagonista en la Liguilla, pero lo hecho por su equipo los pone como favoritos en esta llave de semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

"Sabemos que es futbol y todos tenemos nuestro punto de vista, hemos demostrado lo bien que lo hemos hecho. Si bien, América es un rival de mucho cuidado por su jerarquía, porque es un equipo grande y es peligroso en su estadio, tenemos que tener cierto respeto.

Hurtado sabe del trabajo que se ha hecho de la mano de Guillermo Almada en el torneo y es por ello que ahí la confianza de salir airosos en esta llave de semifinales ante Águilas del América.

"Confiamos en lo que venimos haciendo, si nos dicen que somos favoritos es porque lo hemos demostrado y porque nos hemos ganado esa palabra. En el futbol todo puede pasar, pero confiamos en lo que venimos haciendo y estamos convencidos de que vamos a dar un buen partido", señaló el atacante de Pachuca.

El atacante dijo sentirse muy fuerte físicamente, todo gracias al buen trabajo que ha hecho con el cuerpo técnico en este torneo Clausura.

"Me siento bien físicamente, mentalmente también lo estoy, me he fortalecido mucho con el cuerpo técnico, con mis compañeros, me dan esa confianza, creo que va de la mano. Vamos paso a paso para lograr ese objetivo que nos trazamos al inicio de la temporada.

La mentalidad de Avilés Hurtado esta centrado solo en el juego contra América, donde asegura que serán dos duelos muy fuertes en las semifinales de la Liga MX.

"Las cosas se dan por sí solas, y si trabajas bien las cosas, al final se ven reflejado el trabajo que has hecho. Ahorita estamos pensando en el América, será un partido durísimo el de Ida y el de Vuelta, por ese lado estoy tranquilo y seguirlo demostrando en el terreno de juego", sentenció.