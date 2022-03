Liga MX: Barra 51 no asistiría al Clásico tapatío pese a localía del Atlas

El Clásico Tapatío se celebrará el próximo domingo 20 de marzo, dos semanas después de los hechos violentos que ocurrieron en el Estadio Corregidora entre aficionados de Gallos Blancos y Atlas. En ese panorama, las autoridades estatales y municipales prepararon un importante operativo de seguridad, además que llegaron al acuerdo de no permitir el acceso de porras de ninguno de los dos equipos.

Tras lo ocurrido en Querétaro, la Liga MX tomó la determinación de que no se permitiría el acceso de ninguna barra visitante a los partidos. Sin embargo, en el caso del Clásico tapatío, las autoridades optaron por mantener también a la Barra 51, grupo de animación del Atlas, fuera del Estadio Jalisco para el juego ante Chivas.

El comisario de Seguridad Pública de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, explicó que recientemente se reunieron con los integrantes de las porras del Atlas para aclarar dudas y dar detalles sobre el operativo que realizarán el próximo domingo.

Leer más: Liga MX: Estos son los extranjeros en Atlas que prácticamente están borrados por Diego Cocca

"Tuvimos una reunión con la directiva de Atlas, y con su porra para aclarar varios detalles, entre ellos, algunas imágenes que estuvieron circulando en redes sociales provocando pues a la violencia. Los jóvenes refieren que se deslindaron de ese tipo de imágenes, lamentablemente hay gente que quiere seguir calentando este tema del fútbol y del clásico", aseguró el comisario.

Y añadió que la decisión de que no asista la porra rojinegra fue de común acuerdo. "Los muchachos por común acuerdo no van asistir al estadio, no tendremos grupos de animación ni de Chivas ni de Atlas para este clásico tapatío; estamos hablando que será un evento totalmente familiar y deportivo".

Por otra parte, detalló que participarán mil 800 elementos de las diferentes corporaciones y seguridad privada para garantizar la seguridad de los asistentes, además que contarán con operación de cámaras vía el monitoreo de C5 y el soporte aéreo del helicóptero Zeus.

Leer más: Liga MX: Fernando Navarro ha jugado más partidos con el Pachuca que los que disputó León el torneo pasado

Asimismo, informó que el operativo de seguridad comenzará desde las 10:00 horas de la mañana (tiempo del centro de México), aunque tienen previsto que las puertas del Estadio Jalisco abrirán hasta las cuatro de la tarde. Invitó a los aficionados a que lleguen con tiempo, pues con el protocolo de identificació FanID que implementó Atlas, podrían tardar más en ingresar al partido.