Liga MX: Barra de Chivas asegura que no seguirán las medidas impuestas por Amaury Vergara

Jalisco.- En las últimas semanas el tema de las barras de la Liga MX ha sigo algo recurrente luego de que se presentaran actos violentos en la cancha de Querétaro que desencadenó una noticia mundial y el actuar de los 18 equipos del circuito mexicano para erradicar la violencia en sus recintos. Una de las medidas que se adoptaron en los últimos días era comenzar a credencializar a esos grupos para permitirle el acceso a la gradas de los contrario se les negaría. Uno de los clubes que decidieron evitar a las barras en su estadio fue Chivas, pero en las últimas horas una de sus porras decidieron darle la espalda.

Durante la semana pasada previo al Clásico Nacional, Amaury Vergara dio a conocer que las barras de Chivas no estarían en las gradas, comentó que no era un castigo pero que era la mejor manera de dar un mensaje de que quiere que más familias vayan a los partidos de futbol. Ante eso reveló que la ausencia de los grupos de animación no estarían permitidos hasta nuevo aviso, fue ahí en donde la Barra Insurgencia dio su postura ante las medidas las cuales terminaron por rechazar y le han advertido al dueño del Rebaño que ellos seguirán asistiendo a los partidos de Chivas.

A través de un comunicado en sus redes sociales la Barra Insurgencia compartió un mensaje en donde deja claro que ellos no le deben nada a la Directiva de Chivas ya que todo lo que hacen es con dinero de los propios aficionados, viajes, compra de boletos, hospedaje, y ante eso se dicen en la libertar de poder seguir ingresando pues no se consideran un grupo de choque por lo que estarían buscando entrar a los siguientes partidos de Chivas como local.

Comunicado Barra Insurgencia | Foto: Twitter Barra Insurgencia

"Las acciones impuestas por el que se dice dueño del club y las palabras que dijo, así como por la misma federación, en poco nos afectan. Somos un grupo organizado que al no depender de nadie no estar registrado ante directivos, podemos seguir asistiendo a las canchas de manera habitual, ya que pagamos por nuestro boleto sin el patrocinio de nadie", se puede leer en el claro mensaje.

Agregan que en poco más de 20 años desde su creación como grupo de animación nunca han tenido contacto con la directiva ni han tenido ningún apoyo por lo que afirman que no le deben nada al club, "En casi 20 años de trayectoria como Barra Insurgencia no hemos tenido apoyo de ningún tipo, ya sea de boletaje, transporte, o algún tipo de apoyo financiero para nuestros proyectos. Todo ha sido realizado y generado por los mismos hinchas y aficionados en general del Guadalajara", comentan.

El pasado sábado Chivas tuvo su primera prueba sin barras en el estadio ni las locales no las de visita, los lugares se dieron para niños de algunas fundaciones. De momento Chiva o el mismo Amaury Vergara no han expresado ninguna postura al respecto. Chivas tendrá su siguiente partido como local en la jornada 12 de la Liga MX ante Rayados y podría ser ahí cuando intenten regresar al campo para alentar a su equipo.