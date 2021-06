Liga MX: Beñat San José llega al Puerto para iniciar su trabajo con Mazatlán de cara al Apertura 2021

Mazatlán.- Ha llegado el nuevo timonel de Mazatlán FC, se trata del español Beñat San José quien llegó al Puerto de Mazatlán la mañana de este sábado para comenzar a prepara lo que será su debut en el futbol mexicano.

"Vengo para poder ayudar a desarrollar al club, con mucha ilusión, sabemos que es un club nuevo y queremos hacer historia. Trataremos de ganar la mayor cantidad de partidos y poner al equipo arriba en la clasificación", mencionó el nuevo entrenador de los Cañoneros.

Sobre el por qué tomó la decisión de tomar este proyecto y qué ha podido conocer del club, Beñat se mostró contento por el nuevo reto y compartió que hay gente muy preparada en el equipo.

"En el club hay gente muy profesional, muy preparada y enfocadas en que hagamos un buen trabajo y qué quieren hacer historia en este equipo. Me motivó el poder venir a la liga mexicana que es una liga top y de gran nivel, el proyecto me ilusionó porque podría hacer un camino nuevo en un club que es joven, me ilusionó mucho la gente de Mazatlán, para poder venir a este equipo", comentó el estratega.

Desde su llegada los aficionados buscaron la foto del recuerdo | Foto: Sergio Pérez/Debate

El equipo se presentará a los exámenes médicos el día lunes 7 de junio, y comenzará la pretemporada la próxima semana arrancando con trabajos en el aspecto físico.

La directiva del conjunto morado, se decantó por el perfil del técnico español, mismo que es un joven de apenas 41 años, con menos de 10 de experiencia en los banquillos profesionales y que tendrá su primera aventura en la Liga MX.

San José, quien es nacido en San Sebastián, España, tomará el lugar del experimentado Tomás Boy, quien terminó su relación laboral con el equipo al final del Guard1anes 2021.

El entrenador de 41 años ha tenido un palmarés ganador, pues su primer reto fue en el 2012, dirigió en Arabia Saudita, al equipo de Al Ittihad obteniendo la Copa de Campeones en el 2013, después llegó al equipo Al-Ettifaq en la campaña 2014-15.

San José brincaria a Chiles para comandar al Antofagasta. En 2016, desembarcó en Bolívar con el que conquistó los torneos Apertura y Clausura. Un año después, en 2018, llegó con la Universidad Católica de Chile dónde también probó las mieles del título.

Este fue el primer contacto de San José con la afición de Mazatlán FC | Foto: Sergio Pérez/Debate

Tras su paso por el continente americano, regresó al futbol árabe para ser el director técnico de Al Nasar y después emigrar al fútbol belga al KAS Eupen.

El técnico mientras estuvo en las fuerzas básicas del equipo de San Sebastián, la Real Sociedad, dirigió a Estrellas como Álvaro Odriozola, que ahora juega en el Real Madrid entre otros elementos que pasaron al primero equipo de los Vascos.

El nuevo entrenador ibérico afrontará el reto principal de llevar a Mazatlán FC a los planos principales del fútbol mexicano, pues desde su fundación y luego de dos torneos cortos los morados no han logrado avanzar a la liguilla del fútbol mexicano.

Además, Mazatlán FC sigue teniendo como claro objetivo el no terminar en los últimos tres puestos de la tabla de cocientes para no pagar una de las multas. En este semestre la Liga MX tuvo la llegada de Santiago Solari y Javier Aguirre, quienes tienen experiencia en los banquillos de aquel país.

San José será el tercer entrenador en la franquicia, sustituyendo a Tomás Boy y Juan Francisco Palencia, que fue el primer entrenador en la historia del equipo del puerto.