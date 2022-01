Liga MX: Beñat San José pidió justicia en los trabajos arbitrales para el Mazatlán FC

El director técnico de Mazatlán FC, Beñat San José, no se guardo nada tras la derrota dolorosa en su estadio este viernes ante los Diablos Rojos del Toluca, ya que pide justicia para su equipo ante las malas decisiones arbitrales.

"Hicimos el mejor partido desde que estoy en Mazatlán, fuimos muy superiores en la primera parte, pero no metimos los tres goles que merecimos. En la segunda parte, el penalti y la expulsión marcaron el juego. Da rabia terminar así, no voy a juzgar si era penal o no, ellos son profesionales, yo creo que mi jugador fue a disputar la pelota y es raro que él haya querido darle un codazo a un jugador 20 centímetros más alto. Dos jornadas, dos penaltis, yo solo voy a juzgar que sean justos con nosotros", dijo.

Beñat San José fue claro y comentó que ante Intrigo no fueron justos al partirle el labio de un golpe y solo sacaron la amarilla en vez de una tarjeta roja.

Leer más: Liga MX: Juan Escobar estaría próximo a renovar con los celestes

"Hoy a Intriago le cortaron el labio con un codazo y solo sacaron amarilla, consideramos que hubo un penal al minuto 12 que no nos marcaron, solo pedimos que sean justos, podría haber dos rojas y dos penales, solo pedimos justicia", deseó.

El estratega de Mazatlán FC asegura que el y su equipo siempre han mostrado un respeto por los árbitros, pero confeso que siempre dará su punto de vista cuando las cosas no se hacen de la mejor manera.

Leer más: Manuel Neuer está cerca de renovar con el Bayern Munich

“Nosotros mostramos nuestra rabia, nuestro enfado, pero siempre hemos mostrado respeto a los colegiados. Daremos nuestra opinión, pero con un uso del VAR más justo hubiese sido capaz de otro resultado", añadió.