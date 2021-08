Liga MX: Beñat San José reconoce la superioridad del León

México.- La tarde del sábado fue muy dolorosa para el cuadro de Mazatlán FC, ya que León les pasó por encima y los goleó 3-0 en el Nou Camp. El director técnico cañonero, Beñat San José, explicó su sentir por la derrota y cómo los Esmeraldas los superaron en el duelo.

Hoy (el sábado) tuvimos tres factores, el primero cuando tuvimos oportunidad de marcar, no marcamos, y después, ellos nos ganaron las espaldas en nuestra línea y así nos agarró las espaldas dos veces, que, si no eran fuera de lugar, eran mano a mano, pero no podemos ser tan arriesgados para tirar línea arriba, y la tercera fueron los cambios ofensivos, y tras eso dejamos muchos espacios abiertos".