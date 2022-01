Liga MX: Boca Juniors buscaría que Cruz Azul sume a sus filas a Cristian Pavón

México.- En medio de la incertidumbre que ha generado Pol Fernández luego de su salida a Argentina y la supuesta negociación que ya ha tenido con Boca Juniors, se ha revelado que hay la posibilidad de que el equipo argentino se haya puesto en contacto con Cruz Azul para renegociar por la carta de Cristian Pavón ya que el jugador está por terminar contrato y quieren sacarle algo de ganancia por su venta antes de que sea un agente libre, de lo contrario no lo usarán y lo dejarán en la banca hasta que su contrato termine.

Si bien Juan Reynoso comentó el sábado luego del juego de Cruz Azul en la Liga MX, que confiaba en que Pol Fernández iba a regresar a cumplir con su contrato al cual le restan 6 meses, las cosas estarían tomando un nuevo rumbo, pues desde Argentina han reportado que el jugador desde su llegada a su país buscó un negociación con Boca lo que hizo que este comenzara a buscarle la salida a Pavón y sabiendo que la máquina lo quiere le han pedido que lo busquen de nueva cuenta.

Una de las posibles pruebas que tienen para pensar que lo cederán es la convocatoria que ha revelado Sebastián Battaglia este domingo para un torneo amistoso donde jugarán ante San Lorenzo, Talleres, Universidad de Chile y Colo-Colo, pero entre los llamados por parte de Boca no aparece Cristian Pavón lo que indicaría que ya lo están cuidando para su salida del equipo. De acuerdo con medios argentinos la negociación es de 1.8 millones de dólares por el 80% de su carta ya que la cuenta regresiva para el final de su contrato ha comenzado y de no aceptarla perderían cualquier ganancia.

Por ahora todo se trata de especulaciones, ya que de parte de Cruz Azul aseguran que no hay manera de que Pol salga, pero en Argentina revelan que el mismo jugador buscó al equipo para arreglar su llegada y darle salida al argentino. Si bien Juan Reynoso pidió más refuerzos no se sabe si habla del atacante de Boca o de otro jugador. Ahora solo quedará pendiente la resolución del caso en los siguientes días ya que en la Liga MX los registros cierran tras culminar la jornada 3.

Pol Fernández podría salir de Cruz Azul para ayudar a la llegada de Pavón | Foto: Jam Media

Cruz Azul ha tenido un arranque prometedor en la Liga MX 6 puntos de 6 disputados, marchan con paso perfecto en dos partidos en casa, los refuerzos que llevó el peruano han respondido de gran manera, en especial Carlos Rodríguez quien se ha mandado 2 goles en ambos duelos, siendo él el goleador del equipo. Ya otros 3 han debutado y de gran manera como Erik Lira, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, aún falta Christian Tabó que no ha salido de una lesión.

Otro de los deseos de Cruz Azul es el defensa Léo Pereira, quien ya fue buscado por el equipo y le llena los ojos a Juan Reynoso, pero ha circulado que la máquina mandó una primera oferta por él pero Flamengo ha sido directo y la rechazó, el tema no habría sido por dinero ya que lo que le preocupa al equipo brasileño es la partida del jugador cuando no tienen muchos elementos en esa zona para poder suplirlo y decidieron no arriesgar. Aunque Cruz Azul podría lanzar una nueva propuesta.