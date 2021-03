Liga MX: Bofo Bautista dice desconocer a Federico Viñas para elevar los ánimos en el Clásico Nacional

Guadalajara.- Tras las declaraciones de Federico Viñas sobre el América vs Chivas de este fin de semana, apareció el antiamericanista número 1 en la actualidad y ese es Adolfo "Bofo" Bautista que aunque ya no juega quien es quien la pone el sabor al Clásico Nacional. Ahora el ex futbolista retomó las palabras del uruguayo para recordarle para él no es alguien conocido en México.

"¿Viñas? ¿Quién es él?", comentó el campeón con el Rebaño en 2006 luego de que el jugador de las águilas puso al América como el equipo a vencer en el torneo y más para este partido que representa más de 3 puntos, pues hay una rivalidad y una historia detrás de todo esto.

Además le recomendó que se ande con cuidado pues Chivas aun con su bajo nivel de juego y con muchos jóvenes aun tiene el potencial para ganar el juego y darle la sorpresa a la Liga MX. "El hecho de este tipo de partidos, en Clásicos nadie es favorito. Si ellos se creen favoritos, que se cuiden porque Chivas, aunque digan que hay muchos chavos, todo puede suceder, es un Clásico todo puede pasar", agregó el Bofo.

Adolfo Bautista desde hace mucho tiempo, aun cuando jugaba se convirtió en ese jugador incomodo para las águilas pues en cada Clásico representaba un jugador letal frente al arco americanista. Hace mucho tiempo ya que no juega y que desde su último Clásico también ya no hay casi nadie pero él sigue manteniendo el amor y la pasión por la camiseta.

Federico Viñas jugador del América | Foto: Jam Media

No es la primera vez que se enfrasca con un jugador del América pues hace un par de temporadas tuvo el mismo pleito con Mateus Uribe a quien le dijo que nadie lo conocía, mientras que el colombiano le respondió de igual manera pero haciendo referencia de que él desde su llegada a México no había conocido a Chivas aun pues no había podido calificar a Liguilla.

Al final el juego le dio la razón al americanista que ganó el partido. Mientras tanto el Bofo no le quedó otra más que aceptar la derrota. Hoy por hoy ninguno de los dos equipos tiene un hombre como lo que fue el Bofo dentro y fuera de las canchas, con declaraciones polémicas. Ahora todos han tomado una línea de más tranquilidad dejando de lado la rivalidad deportiva como la que antes se miraba en el partido más importante de México.

Bofo Bautista en un Clásico Nacional con su mítico 100 en la espalda | Foto: Jam Media

América llega numéricamente como favorito al partido luego de haber ganado sus 3 partidos de la semana pasada mientras que Chivas apenas logró ganar uno y empató los otros dos. En la tabla general las cosas están aun más marcada con las águilas en segundo lugar y Chivas en el puesto 12 cerca de salir de zona de reclasificación.

Quien gane este partido sea quien sea liberará la presión para lo que resta del torneo, mientras que América por la obligación que siempre maneja torneo a torneo, mientras que el Rebaño al lograr una victoria podría ser inicio de un buen camino para subir lugares en el torneo. Su último enfrentamiento en rol regular se lo quedó América 1-0, en Liguilla Chivas dominó con dos victorias en 4tos de final para un marcador de 3-1.