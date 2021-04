Liga MX: Boy da crédito a su equipo, pero sabe que deben seguir ganando

Mazatlán, Sinaloa.- Tomás Boy se mostró contento por el triunfo de Mazatlán FC ante Tijuana, luego de remontar un 0-2 en contra para sacar los tres puntos del estadio Caliente en la Liga MX.

En conferencia de prensa, después del partido Tomás Boy dio crédito a sus jugadores y mencionó que Nicolás Díaz estará fuera por el resto del torneo Guard1anes Clausura 2021.

“Entramos fríos a la cancha, hice algunos ajustes de último minuto y al principio nos expusimos demasiado en la parte de atrás, Xolos se fue arriba en el marcador, porque en su cancha es muy bueno, disminuimos la ventaja y contamos con un poco de fortuna y fue así como se definió al final”, puntualizó Boy.

El técnico de los Cañoneros, comentó que el equipo tuvo para este partido la presencia de elementos muy jóvenes, debido a las lesiones de Nicolás Díaz y Lorenzo Reyes, así como la expulsión de Nicolás Vikonis, sustituyendo esos futbolistas con sus juveniles Salvador Reyes y Ricardo Gutiérrez.

Sobre la misión de evitar terminar entre los últimos tres lugares de la tabla, Boy no pierde el enfoque con ese objetivo. “Nosotros tenemos un campeonato aparte y estamos peleando el cociente y en medida que vayamos mejorando de posición podemos tener una posibilidad de avanzar, pero seguimos trabajando el primer objetivo, alejarnos del cociente y para nuestra fortuna tenemos dos juegos seguidos en casa, necesitamos al menos dos triunfos para que valga la pena la remontada”.

Ahora, los Cañoneros enfrentaran par de partidos en casa, cuando reciban en forma consecutiva al Atlas y León en el estadio Kraken.

Lo que se viene es un compromiso importantísimo porque es el Atlas y he hecho muchos cambios y tengo que estabilizar mi juego, pero no se consigue porque he hecho muchos cambios”.