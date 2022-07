Liga MX: Brandon Vázquez podría ser el sustituto de Macías en la delantera de Chivas

El delantero del FC Cincinnati de la MLS, Brandon Vázquez, no teme al reto de tomar el lugar del lesionado José Juan Macías en la Liga MX para el torneo Apertura 2022. El Rebaño Sagrado esta en busca de un sustituto perfecto en su delantera y el mexicoamericano es la gran opción.

Brandon Vázquez es una gran figura en la MLS con el FC Cincinnati, donde suma hasta el momento cuatro goles y cuatro asistencias en 17 partidos jugados en la temporada 2022 de la MLS.

Estos números le han llamado la atención a la directiva del Rebaño Sagrado para poder suplir la dolorosa baja de José Juan Macías.

El delantero afirma que ha escuchado el interés por parte de Chivas y asegura que sería un orgullo para el pertenecer al Rebaño Sagrado, ya que su familia vive en Guadalajara.

"Yo crecí con toda mi familia siendo de Chivas, ahí en Guadalajara y sí he escuchado (rumores del interés del Rebaño), mi familia que vive en Guadalajara ha escuchado cosas en las noticias y emocionados me mandan mensajes, pero yo acá no he escuchado nada concreto y estoy enfocado con Cincinnati. Es un equipo muy grande y con mucha historia y puede ser emocionante", dijo.

Vázquez señala que esta listo para jugar en la Liga MX y que mejor que con Chivas del Guadalajara.

"Es un equipo cercano al corazón de mi familia, entonces si llega a pasar pues estuviera contento y sí, yo creo que es algo emocionante como te dije antes, no lo he pensado así totalmente y ya listo para irme, sigo preparado y estamos a mediados del torneo acá, entonces es difícil contestarte algo bien todavía", dijo en charla con Fox Sports.