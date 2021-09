Liga MX: Brian Lozano reconoció que aún no alcanza el cien por ciento de su nivel futbolístico

El mediocampista uruguayo de Santos Laguna, Brian Lozano, asegura que ha ido de menos a más en este torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, después de salir de una lesión que lo alejo de las canchas.

Lozano afirma que aún no se encuentra al cien por ciento pero poco a poco va llevar bien su juego para recuperar su ritmo a su totalidad.

"Estoy contento de volver a jugar al futbol. De estar con el equipo. Estoy lejos de mi nivel pero me ha tocado jugar cuatro partidos como titular y me he sentido muy bien. A seguir trabajando para aportar al equipo y recuperar esa confianza", expresó el uruguayo.

Para Lozano es muy importante no descondentrarse en este torneo, ya que depende de ellos seuir avanzando en la zona de clasificación y esta jornada 10 ante Rayados es muy importante sacar los tres puntos.

"No merecemos perder los partidos, hacemos méritos para poder ganar. Hay que trabajar, estar atento a los detalles y buscar alternativas para hacerle daño al rival. Dependemos de nosotros. El equipo se encuentra bien anímicamente. Hacemos las cosas bien, no hay excusas. Nuestro objetivo es la liguilla y estamos cerca", expresó Lozano.

Sobre el tema de vestir los colores de la Selección Nacional de Uruguay, Brian Lozano no pierde la esperanza de volver a estar muy pronto con su combinado nacional que esta al mando de Óscar Tabárez.

"Para mi es un orgullo estar en la selección después de mucho tiempo lesionado. Siempre han confiado en mi, me han brindado su apoyo y ojalá que pueda hacer bien las cosas en el equipo, seguir mejorando y ganando confianza".