Liga MX: Brian Lozano se engancha con aficionado en redes sociales

México.- Brian Lozano no se guardó nada luego de que un aficionado arremetiera contra él por supuestamente no defender el escudo de Santos Laguna como un autentico guerrero. El 10 del equipo lagunero no dejó escapar la oportunidad para pedirle una explicación sobre la forma de expresarse de él desde entonces han estado intercambiando mensajes aunque el jugador en todo momento ha mantenido la cordura para evitar más problemas.

Todo inició el pasado 20 de mayo cuando Santos celebró que ese día han logrado 3 de us 6 títulos, corte a, el aficionado de nombre LauroQG dejó un mensaje en donde agradece al club por las alegrías pero se lanza contra el "Huevo" Lozano por "arrastrar el escudo". Gracias por tantas alegrías querido Club, y que chinguen a su madre los que arrastran el escudo como Brian Lozano", se lee.

Casi se inmediato el jugador reaccionó con otro mensaje, "Todo bien en casa amigo? te noto con mucho odio", luego de ello tuvieron una conversión en donde el jugador mantuvo la calma y respondió a todo lo que el aficionado le preguntó, si bien a muchos fans no le pareció la manera en la que el futbolista lo hizo pues lo consideraron un poco fuera de lugar al ser una figura pública.

Conversación con el aficionado que le reclamó su estancia en Santos

La presión de esta "pelea" en redes sociales hizo que luego de tantos días después el jugador tuviera que volver a salir en sus cuenta a para explicar que ninguno de los mensajes que ha mandado a quien lo critica han sido con el afán de ofender solo quiso dar su replica y que no faltará el respeto a nadie, "Gente con todo respeto , lo de mis comentarios lo hago de buena onda , no para faltar el respeto xq no va conmigo faltar el respeto a nadie y tampoco lo voy hacer !!! Entiendo sus molestias y son respetables ! Les mando un fuerte abrazo y vamos con todo para lo que viene", compartió.

Brian Lozano junto a Santos tuvieron problemas en la Liga MX en la última temporada luego de que el equipo no ganara por varias jornadas luego de que venían de una final y unos cuartos de final, la baja de juego del equipo fue notoria y más en su caso que ante la salida de Diego Valdez tomó el 10 por lo que se esperaba que hiciera un mejor futbol pero no fue así. Al final quedaron fuera de la Liguilla.

Ahora el jugador y Santos están cerca de regresar a los entrenamientos para prepararse para el Apertura 2022 que iniciará dentro de un mes más. El equipo lagunero tendrá novedades en los siguientes días por lo que se espera que lleguen refuerzos y se tengan algunas bajas.