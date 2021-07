Liga MX: Bruno Valdez afirma que no ganar el título del Apertura 2021 con América seria un fracaso

El defensa paraguayo de las Águilas del América, Bruno Valdez, se prepara para lo que será su nuevo reto en el próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX, donde buscarán ansiosamente el campeonato.

Para Valdez, se considera un gran fracaso para el no poder conquistar el título en el siguiente torneo, ya que después de lo mostrado en el certamen anterior, el Club América esta para ser campeón.

"Si no conseguimos un trofeo es como un fracaso. Sabemos la exigencia del club y nos ponemos el objetivo de ganar cada torneo. También sabemos que hemos pasado una transición de cambios, entrenadores, cuerpo técnico y estamos trabajando para conseguirlo".

El paraguayo afirma que ha venido tomando una gran forma física en esta pretemporada y esta listo para dar una vuelta de 360 grados en lo que será el siguiente torneo Apertura 2021.

"Mirando los números en frío no estaba bien todavía. Me fui de poco adaptando a un mes, a la forma en que quiere jugar el profe (Solari) y los muchachos me decían que necesitaba una pretemporada para poder estar a la altura, al nivel de la exigencia que se requiere y hoy ya me siento como si nada".

Bruno Valdez es uno de los jugadores que debe recuperar su máximo nivel para poder competir con la nueva camada que se vio en el pasado torneo donde se mostraron grandes cosas en hombres como Álvaro Fidalgo, Antonio López entre otros.

Bruno Valdez ha sido internacional con la selección de fútbol de Paraguay. En 2015, Bruno disputó la Copa América de Chile bajo la conducción técnica de Ramón Ángel Díaz.

