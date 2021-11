Liga MX: Bruno Valdez es duda para el Club América ante Pumas por lesión

México.- Solo son horas para que la Liguilla del Apertura 2021 de inicio y las cosas en el Club América se complican, Santiago Solari se ha enterado que Bruno Valdez no está al 100 % y se complica que pueda salir siquiera a la banca en el Universitario este miércoles para enfrentar a Pumas. El paraguayo estaría siendo valorado hasta el último momento para saber si podrá salir al campo o al menos estar entre los posibles cambios o guardarlo para evitar una lesión más grave.

De acuerdo con César Caballero, reportero de ESPN, Bruno Valdez no está recuperado de su lesión de gemelo que lo ha alejado del campo en los últimos partidos con el primer equipo, recordando que hace unas semanas tambien estuvo en peligro por una supuesta lesión que le afectó la rodilla pero que tras revisiones no se detectó nada, aún se le dio descanso y no ha vuelto a jugar desde la jornada 16 ante Cruz Azul.

Esta noticia ha dividido a la afición americanista quien ve con buenos ojos que el central no esté en el campo luego de que ha dado muchos problemas en la zona baja regalando muchos balos peligrosos que incluso han culminado en goles en contra. Además le han perdido la confianza y en un juego de suma importancia como en Liguilla prefieran que no se arriesgue nada y jueguen los que están disponibles y los que en los últimos juegos le dieron algo de tranquilidad a Solari y fueron Jordan Silva y Emilio Lara.

La defensa ha sido la parte más débil del Club América, que a pesar de estar como lideres de la Liga MX han sido momentos puntuales donde se vio superado en el torneo y que por momentos pudieron ser peor. Hoy por errores y lesiones estarían borrados, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez y Sebastián Cáceres, todos ellos han fallado en momentos claves del torneo.

Bruno Valdez podría perderse la ida de los 4tos de final ante Pumas por lesión | Foto: Jam Media

En otras de las noticias que la reportero reveló es que Renato Ibarra no estará en el partido. El ecuatoriano estuvo en boca de todos en las últimas horas luego de que se especulara con la posibilidad de que se tuviera listo para jugar luego de la lesión que le alejó del torneo por más de 3 meses. Tambien se le suma la baja de Pedro Aquino, una de la que ya se había mencionado hace algunos días luego de su reciente lesión con la Selección de Perú que lo deja prácticamente fuera del torneo.

América en las siguientes horas estarán arribando al Olímpico Universitario para prepararse de cara al partido de esta noche. Las acciones iniciarán en punto de las 19:00 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por Canal 5 y TUDN. Esa será la primera parte de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2021.