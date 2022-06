Liga MX: Bruno Valdez y Juan Otero complican a América para liberar cupo de extranjero

El América trabaja contra reloj para concretar la salida de Bruno Valdez o Juan Otero y liberar la plaza de No Formado en México que necesitan para registrar a Jonathan Rodríguez. Ambos son los que de momento tendrían más posibilidades, pero hasta el momento siguen entrenando con el primer equipo.

Actualmente, el equipo de Coapa tiene 11 jugadores extranjeros en su plantel y 4 que se han manejado como posibles bajas son los mencionados Valdez y Otero, además de Federico Viñas y Sebastián Cáceres. En el caso del defensa, se dijo que el Getafe estaba interesado, pero la venta no se ha concretado.

Mientras que Viñas, los rumores apuntaron que Cruz Azul podría ser su destino por decisión de la directiva. No obstante, otras versiones aseguraron que el uruguayo seguía en planes del cuerpo técnico, razón por la cual no se le daría salida durante el mercado de fichajes.

Con ello, las opciones que quedaron fueron Bruno Valdez y Juan Otero, dos que ya no entrarían en planes del club y que además tienen ofertas en otros equipos. Sin embargo, ambos han complicado sus salidas ya que no están convencidos de dejar la institución azulcrema.

De acuerdo con ESPN, en el caso del colombiano no quiere salir para reforzar al Necaxa, a pesar de que su salario sería el mismo. Y aunque una alternativa sería no registrarlo, pagar el salario aunque el futbolista no juegue o la rescisión de contrato, podría resultar caro para las Águilas.

Mientras que con el defensa paraguayo, FC Juárez fue el que presentó una oferta por él. Sin embargo, algunos medios señalan que Valdez espera una propuesta de Tigres, por los sondeos que hubo en días pasados, por lo que tampoco se ha cerrado su traspaso. Con ello, a una semana de que inicie el Apertura 2022, el América sufre por liberar un cupo de foráneo.