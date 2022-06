Liga MX: Buenas noticias para Rayados, Andrada no sufrió ninguna ruptura en la rodilla

El portero de los Rayados de Monterrey, Esteban Andrada, encendió las alarmas del club al salir lesionado el pasado sábado en un duelo amistoso previo al arranque del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero al parecer la lesión no fue tan grave como se pensaba.

Esteban Andrada, aseguró que no tuvo ninguna ruptura en su rodilla y ahora su reaparición dependerá de cómo evolucione en los próximos días, así lo dejo ver a la salida de El Barrial, tras los entrenamientos de Monterrey previo al Apertura 2022 de la Liga MX, “Estuve con los médicos y lo bueno que no hay nada roto, los meniscos cruzados está todo bien,hay que ver cómo evoluciono día a día y cómo me voy sintiendo”, declaró a su salida.

El portero de los Rayados, expresó que tiene dolor en la rodilla izquierda, pero que esperará las recomendaciones del cuerpo médico del conjunto regiomontano para saber cuándo pudiera jugar de nueva cuenta. “Me dijo el doctor que depende de cómo evolucione y ellos mismos tomarán cartas en el asunto para ver qué es lo mejor, me duele un poco la rodilla, pero ellos son los especialistas, son los que saben”, agregó.

Andrada celebrando una anotación del Monterrey en la Liga MX/Jam Media

Andrada aseguró que no siempre tiene dolor, “cuando camino y hago algunas cosas frontales no me duele, pero cuando hago los recorridos para los laterales ahí me molesta un poco”, volviendo a recalcar que su regreso dependerá de la evolución, “todo dependerá de cómo evolucione día a día con los ejercicios, con la fuerza, en el gimnasio”, dejando claro que no está descartado para el Apertura 2022 debido a que no tiene nada roto.

El portero, Esteban Andrada, sufrió un esguince y contusión en la rodilla izquierda durante el encuentro amistoso que tuvieron el sábado pasado contra América de Cali, con lo que Monterrey cerró su preparación rumbo al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el cual tendrá su debut el próximo domingo 03 de julio cuando visiten a Santos Laguna.