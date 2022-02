Liga MX: “Burrito” Hernández se ha convertido en pieza clave para los Gallos Blancos en su reciente llegada al Club

El mediocampista mexicano Jorge 'Burrito' Hernández ha sido una pieza clave para Gallos Blancos de Querétaro en este inicio del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, tras 10 años militando con Tuzos del Pachuca.

En entrevista para Diario de Querétaro, Hernández, asegura que su paso por el Pachuca fue muy satisfactorio y aprecia la confianza que se le dio en el equipo de la bella airosa, pero ahora se concentra en su presente que es con Gallos Blancos.

“Fue una etapa muy padre el poder estar con Pachuca durante casi 10 años, siempre va a estar el agradecimiento hacia este club y su directiva pero siempre lo he dicho, hay que darle vuelta a la página, ahora estar en Querétaro es una nueva oportunidad es lo principal que el Club me recibió de gran manera y me toca responderles y rendir cuentas dentro de las canchas”.

Jorge Hernández comentó que la adaptación a la ciudad y a sus compañeros ha sido muy buena y esta disfrutando su estancia en una ciudad tan bonita de México y con un ambiente muy positivo en el vestidor del plantel.

“La ciudad es muy bonita, a lo mejor los primeros días es difícil adaptarse el llegar a una ciudad donde nunca has estado y también los compañeros que desde el primer día me hicieron sentir en casa y eso me facilitó la llegada al equipo, es un gran grupo y muy unido”.

El 'Burrito' afirma que no ha sido uno de los mejores arranques del equipo donde suman dos empates y una derrota.

“Nos ha costado un poco (los resultados), hay que saber manejar los tiempos de los partidos donde a lo mejor hemos dejado crecer a los rivales, hemos ido ganando en dos ocasiones y no hemos podido llevarnos los tres puntos, sobretodo con Pumas y Chivas que llevábamos la ventaja y no pudimos ganarlo”.