Liga MX: Byron Castillo se dijo contento de llegar al León para el Apertura 2022

El jugador ecuatoriano Byron Castillo que llego al Club León como refuerzo para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, se dio contento de su llegada al conjunto esmeralda donde se encontrará con su compatriota Ángel Mena.

Previo a su llegada al conjunto de la Fiera de la Liga MX, el ecuatoriano vivió duros momentos, pero Byron Castillo sabe perfectamente que los problemas que la eliminatoria mundialista dejo, han sido superados por lo que ahora se mentaliza totalmente en aportar para el Club León.

En una entrevista compartida por los Pansas Verdes en redes sociales, el ecuatoriano se mostró tal cual es, y señaló: “Antes de que pasara todo esto, siempre he sido una persona feliz, me gusta hacer amigos, conversar, hablar, reír, aunque les digo problemas, la verdad nunca fueron problemas, yo creo que fueron cosas que tenían que pasar”.

Ángel Mena y Byron Castillo en la pretemporada del León/@clubleonfc

“Ya me siento tranquilo, con un objetivo en lo que es León que es un club grande, la hinchada también la he visto, en sus partidos en su estadio, en las finales con Ángel (Mena), con todo lo que es el club, la gente, su forma de tratar, de hablar y bueno eso me gustó”.

Al verlo en la cancha, parece dar la impresión que lo disfruta al cien, siempre con una sonrisa, por lo que el propio jugador dijo: “Soy un jugador muy feliz, soy muy alegre, a pesar de todos los problemas siempre me he reído y si tú estás conmigo siempre la pasas bien, pase lo que pase, seas quien seas, en el momento, vamos a pasarla bien, así soy yo”.

Byron Castillo habló un poco de lo que puede esperar la afición del León de él en el Apertura 2022 de la Liga MX, agregando: “En cancha, me gusta mucho lo que es atacar, ser un jugador explosivo, que marca, mucha resistencia”. Castillo no dejo pasar la oportunidad para deshacerse en elogios sobre Mena, “Uno lo tiene como un referente, todas las cosas que ha hecho, yo creo que es una persona que es un ejemplo a seguir por todo lo que ha hecho, lo conocí y siempre ha sido la misma persona, siempre te da buenos consejos”.

Te recomendamos leer

El nuevo refuerzo del León, también tuvo unos palabras sobre lo que será el Mundial de Catar 2022, “Yo creo que me veo allá, corriendo (risas), creo que será un bonito mundial, a disfrutarlo, son cosas que no se juegan todos los días, nosotros Ecuador, estamos cien por ciento seguros de que vamos a hacer cosas importantes allá”.