Liga MX: Camilo Romero, campeón con Chivas en 1997, criticó gestión de Leaño

Con el despido de Santiago Solari, ahora las miradas están posadas en Chivas, pues Marcelo Michel Leaño podría ser el siguiente técnico cesado en el Clausura 2022. En este contexto, un exjugador y campeón con Chivas en el Verano 1997, no dudó en criticar la fallida gestión del estratega.

Camilo Romero, exdefensa de los rojiblancos, consideró que el proyecto que actualmente hay en Chivas carece de identidad y que poco ha sido el aporte de Leaño. Además, opinó que la directiva tampoco tiene plena confianza en la manera que están trabajando.

"Todo lo que ha hecho (Leaño) ha sido poco o nada para la institución. Tiene al equipo en un lugar que no merece, no se le ve un proyecto firme tanto en básicas como en el primer equipo y sostenerlo, inclusive para ellos mismos es una incomodidad", expresó en entrevista con Marca Claro.

En ese mismo sentido, Romero Mora reconoció que no es la primera vez que Chivas atraviesa una crisis. Pero enfatizó que la falta de identidad de juego destaca en la actualidad del Rebaño y consideró que hilar malos resultados también provoca que los jugadores se acostumbren a esa situación de derrota.

"Hoy por hoy se ve inclusive al jugador cómodo con los resultados negativos. Cuando te acostumbras a perder ya no te duele y el equipo Guadalajara está acostumbrándose a estar en esas posiciones y a perder o sufrir cada ocho días, eso es lo más triste, que el equipo no tiene la respuesta de equipo grande como lo es", añadió.

Finalmente, señaló que no es necesario que Chivas traiga jugadores extranjeros, pero sí consideró que la apuesta de jugadores jóvenes ha sido un error; no porque los futbolistas no tengan capacidad, pero porque cargan con mucha responsabilidad.

"No entienden que están jugando en una institución que tiene que estar ganando y gustando a la afición. El jugador que ha llegado al Guadalajara lo han traído joven, que para mí no son refuerzos, sino apuestas para ser buenos jugadores y les está pesando estar en una institución que debe de estar ganando”, concluyó.