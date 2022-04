Liga MX: Camilo Vargas y Hugo Nervo, los incansables de Atlas con el 100% de minutos jugados

Jalisco.- Luego de la importante victoria de Atlas sobre el Toluca, dos jugadores del Rojinegro deberían llevarse un merecido reconocimiento y es que están muy cerca de completar la temporada regular teniendo participación en todos los partidos. Camilo Vargas y Hugo Nervo son los únicos jugadores de la actual plantilla que han estado en 16 jornadas consecutivas y con el 100% de los minutos.

De acuerdo con los registros de la Liga MX, el actual campeón tiene en sus filas a dos incansables jugadores que han sabido llevar su profesionalismo al siguiente nivel aguantando partidos oficiales, amistosos, con Selección y sobre todo los viajes. El arquero Camilo Vargas y el defensor Hugo Nervo tienen los 1440 minutos completos que se han jugado hasta el momento den el Clausura 2022, con 16 juegos saliendo como titular y completando los 90 minutos de cada uno.

Incluso su racha de partidos con Atlas lo acarrean desde la temporada pasada en donde fueron campeones al jugar tambien los 540 minutos de la Liguilla y las 17 jornadas de la temporada regular para tener en sus piernas un total de 3510 minutos para cada uno de los jugadores, algo que tambien ha sorprendido es que ninguno de los dos ha sufrido lesiones considerables por lo que el tema del trabajo físico de Atlas es de los mejores.

La dupla en la zona defensiva de Atlas es incansables | Foto: Jam Media

Ahora se espera que tanto Hugo como Camilo sean titulares este sábado 30 de abril para recibir a Tigres en uno de los partidos más importantes de su búsqueda del bicampeonato pues de ganar, el Atlas estaría asegurando su boleto a los Cuartos de Final de la Liga MX pues estarían llegando a 29 unidades aún con la espera de saber si será en tercero o cuarto lugar dependiente del resultado de otros partidos.

Diego Cocca no se guardará nada pero si tendrá que tener cuidado con algunos elementos de su equipo, Edgar Zaldívar no podrá ser parte de este partido ya que por acumulación de tarjetas se pierde el siguiente juego, otro que tambien está en la orilla es Gaddi Aguirre quien suma 4 amarillas y de recibir una más no vería el partido ya sea de Repechaje o de Cuartos de Final.