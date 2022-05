Liga MX: Canelo Álvarez asegura que le gustaría estar en la final de Atlas vs Pachuca

México.- Saúl "Canelo" Álvarez famoso deportista y reconocido en el mundo del boxeo, ahora le lanza un guiño a la Liga MX y es que su equipo, el Atlas de Guadalajara se ha instalado en la final del futbol mexicano y como fan del cuadro rojinegro ha pedido la oportunidad para asistir al partido para apoyar a su equipo, siempre y cuando Eddy Reynoso, su entrenador lo invite para disfrutar de la ida del Clausura 2022 en la cancha del Estadio Jalisco.

Este lunes Canelo Álvarez en conferencia de prensa bromeó un poco sobre la final de la Liga MX y aseguró que sí le gustaría estar presente en la final del futbol mexicano, esto si se le presenta la oportunidad y es que aún no sabe si estará en la ciudad para el siguiente jueves 26 de mayo, día que se tiene pactado para la ida en el Jalisco. Aún así afirmó que hará lo posible por ir.

"¿Cuándo es el partido? Si me invita Eddy, ahí estaré", dijo el púgil mexicano. "La verdad me encantaría. Vamos a ver si tengo la oportunidad de estar aquí" agregó el boxeador mexicano. No hace mucho tiempo reveló que él e fan de Atlas y no de Chivas como se había pensado por mucho tiempo, por lo que esta final le cae como anillo al dedo para poder vivir la pasión del equipo que va por un bicampeonato.

Apenas en diciembre de 2021 Atlas llegó a la final y la ganó, en esa ocasión, Eddy Reynoso estuvo presente en varios partidos del equipo, incluso hasta viajó a León para la ida del cotejo. Fue invitado especial de la directiva, algo que podría darse ahora con Canelo Álvarez en caso de que pueda asistir al estadio el próximo jueves 26 de mayo. El tapatío ha estado ligado a la Liga MX por algunos rumores de una posible compra de Chivas, pero hasta el momento solo ha sido eso un rumor, fuera de ello Canelo no tiene mucho contacto con el futbol mexicano.

Canelo Álvarez peleará con Golovkin por tercera ocasión

En la misma conferencia de prensa el púgil tapatío dio a conocer que las conversaciones con Gennady Golovkin están muy avanzadas y la pelea con la que cerrarían la trilogía estaría pactada para el mes de septiembre. Afirmó que aún hay cosas por cerrar pero que todo va por buen camino. Ahora en los siguientes días ya podría estar confirmando su duelo ante el kazajo en este 2022.

Saúl Álvarez apenas peleó el pasado 8 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol contra quien perdió por primera vez desde 2013. La pelea se definió por decisión y las tarjetas de los jueces favorecieron al boxeador europeo firmando así la segunda derrota del mexicano en 61 peleas oficiales.